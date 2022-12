Mathieu van der Poel wat stijfjes na de val: “Hoop dat ik er niet te veel last van heb”

Voor Mathieu van der Poel verliep de cross in Boom niet al te best. De Nederlander kende een uitstekende start, maar kwam aan het begin van de tweede ronde al ten val. Hij oogde daarna aangeslagen en kon de zege uit zijn hoofd zetten, maar reed de cross wel uit. Een dag later voelt hij zich wel wat stijfjes. “Ik hoop dat ik er vandaag niet te veel last van heb”, vertelde hij voor de Wereldbeker van Antwerpen.

Van der Poel begon de cross in Boom vanaf de derde startrij, maar stoomde al snel op naar de koppositie. Na één ronde zat enkel Tom Pidcock nog in zijn wiel. Aan het begin van de tweede ronde ging het echter mis: Van der Poel kwam in een bocht naar links, op kasseien, ten van val. “Het was een behoorlijke impact. Ik ben vooral boos op mezelf, aangezien het een stomme fout was. Die moet ik gewoon niet maken.”

“Ik was vooral boos op mezelf. Niet alleen omdat ik zo een kans op een zege verspeel, maar omdat er opnieuw schade is aan het lichaam. Dat wil ik natuurlijk niet. Ik hoop dat het vandaag goed draait. Het was in ieder geval de juiste beslissing om de cross uit te rijden. In de eerste halve ronde na mijn val had ik pijn in mijn linkerknie, maar daarna werd het beter. Het is goed om in beweging te blijven.”

De viervoudige wereldkampioen hoopt in Antwerpen alsnog mee te doen om de prijzen. Het parcours is hem wel op het lijf geschreven. “Ik hou van het rijden in het zand. Er zijn behoorlijk wat aanpassingen aan het parcours, maar dat is zeker niet slecht. Het is altijd leuk en speciaal om hier in Antwerpen te koersen. Het is dicht bij huis.”