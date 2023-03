Mathieu van der Poel geklopt door Wout van Aert: “Misschien iets te gretig onderweg”

Mathieu van der Poel strandde vanmiddag op de tweede plaats in de E3 Saxo Classic. Achteraf denkt de Nederlander iets te veel met zijn krachten gesmeten te hebben onderweg. “Misschien was ik wel iets te gretig.”

“Maar ik kan ermee leven. Ik voelde me vrij goed en wilde een lange en zware finale om me klaar te stomen voor volgende week”, aldus Van der Poel in het flashinterview. “De sprint vond ik zelf niet zo heel lang. Het was misschien iets verder dan 200 meter en de wind stond vol in de rug, maar het beste was er tegen het einde wel af.”

Van der Poel relativeerde duidelijk zijn nederlaag na afloop. “Ik word liever vandaag geklopt dan volgende week. Ik kan niet teleurgesteld zijn vandaag”, eindigde hij. “Ik had graag gewonnen, maar kan met een goed gevoel naar huis.”

