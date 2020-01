Mathieu van der Poel: “Wanneer niemand verwacht dat je verliest, moet je het altijd nog waarmaken”

Mathieu van der Poel bevestigde vandaag in Rucphen zijn favorietenrol en won voor de zesde keer op rij het rood-wit-blauw. “Wanneer niemand verwacht dat je verliest, moet je het altijd nog waarmaken. Dan is het wel mooi dat het lukt”, aldus Van der Poel.

“Het was iets te veel draaien en keren vandaag. Maar er stond wel weer heel volk, dus dat maakte het wel aangenaam”, kijkt hij terug. Toen Van der Poel al vrij snel in de wedstrijd alleen kwam te zitten, leek de koers beslist. “Toen ik meer dan dertig seconden voorsprong had, wist je wel dat er wel iets fout moest gaan mocht de titel nog verliezen”

De kans dat Van der Poel zijn verworven driekleur als regerend wereld- en europees kampioen ook daadwerkelijk gaat dragen, is klein. “Hopelijk niet. Het is meestal een goed teken wanneer ik hem niet moet dragen.”

Morgen rijdt Van der Poel nog in Otegem, waarna hij op stage vertrekt naar Spanje. “Wannneer ik terug ben rijd ik in Zonnebeke en Hoogerheide, voordat het WK komt”, geeft hij aan.