Mathieu van der Poel voorspelt Mads Pedersen als winnaar WK: “Prachtig, ben het daarmee eens”

Mathieu van der Poel denkt dat Mads Pedersen het WK wielrennen in Glasgow gaat winnen. “Prachtig, daar ben ik het eens mee”, lachte de Deen voor de camera van WielerFlits. Verder vertelde de oud-wereldkampioen over zijn ideale scenario om te winnen.

“Het gaat vandaag een hectische en technische koers worden. In de laatste 100 kilometer zijn er ongeveer 500 bochten, dat gaat speciaal zijn”, vertelde Pedersen. “Iedereen zal steeds meer en meer energie verliezen. De deur zal achteraan in het peloton constant openstaan.”

Hier en daar wordt het parcours in Schotland vergeleken met een criterium. Wat vindt Pedersen daar zelf van? “We kunnen dit inderdaad wel het WK criterium noemen. Voor mij zal het ideale scenario in ieder geval een sprint met een kleine groep zijn zolang Jasper Philipsen er niet meer bij is. We hebben gezien in de Tour de France dat het moeilijk is om hem te verslaan. Wie er gaat winnen? Ik”, sloot Pedersen met de glimlach af.

