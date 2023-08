Mathieu van der Poel met vraagtekens voor het WK: “Kan op een raar moment ineens gebeurd zijn”

Video

Mathieu van der Poel zit met vraagtekens voor de start van het WK wielrennen in Glasgow. De Nederlandse topfavoriet heeft goed geslapen, maar weet niet hoe hij uit de Tour is gekomen. “Ik hoop goed te zijn vandaag”, vertelde MVDP aan WielerFlits.

“Dit is een van de moeilijkste koersen om te winnen. Niemand weet wat je kan verwachten vandaag, zeker op dit rondje niet. Ik ook niet”, opende Van der Poel. “Of ik meteen ga meespringen in de lokale ronde? Als het een gevaarlijke groep is, zal ik attent moeten zijn. Maar het zal ook belangrijk zijn om rustig te blijven en niet te vroeg je krachten te verspelen.”

De vele korte hellingen lijken in het voordeel te zijn van Van der Poel, al geeft hij ook wel aan dat de opeenvolging van die bergjes zeer slopend zal worden. “Ik ga niet elke klim vol kunnen oprijden, maar dat zal niemand kunnen. Na een tijd gaat het bij iedereen zo veel pijn doen. Het kan op een raar moment ineens gebeurd zijn. Hoe ik mij voel? Ik heb goed geslapen, maar voor mij is het toch nog een beetje een vraagteken. Ik hoop goed te zijn.”

