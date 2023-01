Mathieu van der Poel voorafgaande aan WB Zonhoven: “Mijn rug is nog wat stram”

Mathieu van der Poel liet na de X2O Trofee Koksijde van donderdag weten dat hij tijdens de cross last had van zijn rug, maar staat vanmiddag wel aan de start van de Wereldbeker Zonhoven. Na de verkenning gaf hij een update over zijn blessure. “Mijn rug is nog wat stram”, vertelde hij aan Belga.

“Maar ik hoop wel dat ik vandaag wat langer kracht kan zetten op de pedalen en langer strijd kan leveren”, aldus Van der Poel, die in Koksijde met groot verschil verloor van zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. In het eerste deel van de zandcross bleef hij lang bij de Belgisch kampioen, maar uiteindelijk gaf de Nederlander een minuut en 38 seconden toe. In Zonhoven treffen Van der Poel en Van Aert elkaar opnieuw.