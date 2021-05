Mathieu van der Poel voor Wereldbeker MTB in Albstadt: “Ik voel gezonde spanning”

Mathieu van der Poel begint komend weekend aan zijn mountainbikecampagne richting de Olympische Spelen van Tokio. In het Duitse Albstadt wil hij er meteen staan, in de hoop zoveel mogelijk punten te sprokkelen. “Ik voel gezonde spanning en heb er veel zin in”, zo laat hij weten aan het NRC.

Van der Poel is al meer dan een jaar niet meer actief geweest in een mountainbikewedstrijd en dus is de Nederlander van Alpecin-Fenix wel wat nerveus voor de Wereldbeker van Albstadt. “Mijn laatste wedstrijd op de MTB was in Lenzerheide (augustus 2019, red.), dat is vervelend”, aldus Van der Poel in gesprek met NRC-journalist Dennis Boxhoorn.

“Voor hetzelfde geld ben ik die aansluiting nu weer verloren, maar ik heb goed getraind. Ik denk dus dat ik een goed niveau ga halen. Twee jaar terug had ik het gevoel dat ik de stap naar de top had gemaakt. Ik won drie Wereldbekers, had een goed gevoel en was top voor de Spelen.” Nu is het voor Van der Poel zaak om zoveel mogelijk punten te sprokkelen voor Tokio.

Zoveel mogelijk punten verzamelen

De Nederlander wil namelijk op de eerste startrij staan tijdens de Olympische cross-country-wedstrijd. “Dan heb je het zelf in de hand”, aldus Van der Poel. “Ik ben gemotiveerd om dit en volgend weekend zoveel mogelijk punten te halen. Ik heb er veel zin in. Mountainbiken doe ik niet van jongs af aan. Het is een beetje een liefde geworden.”

Na de Wereldbeker van Albstadt staat ook nog de wereldbekermanche in Nove Mesto op het programma. Na het mountainbike-blok gaat Van der Poel op trainingskamp en daarna zal hij de Ronde van Zwitserland, het Nederlands kampioenschap op de weg en de Tour de France betwisten. Op 26 juli moet het dan gebeuren tijdens de Olympische cross-country-wedstrijd.