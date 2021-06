Mathieu van der Poel voor NK: “Ik hoop op een leuke koers met een mooie winnaar”

Uittredend Nederlands kampioen Mathieu van der Poel wacht zondagmiddag de zware taak om het rood-wit-blauw opnieuw te veroveren. Hij is andermaal de topfavoriet, maar moet opboksen tegen het sterke blok van Jumbo-Visma. “Voor ons is dat vrij oncontroleerbaar, omdat we maar met heel weinig zijn. Het is dus een beetje gokken”, vertelt de 26-jarige renner van Alpecin-Fenix vooraf aan WielerFlits.

MVDP liet er in ieder geval geen gras over groeien. Na twee doorkomsten trok hij het peloton al op een lint. Geen zin in spelletjes met Jumbo-Visma, dus. “Vorig jaar probeerden ze ook vroeg te gaan, maar stonden ze aan het eind met lege handen. Ze kunnen wel hun overtal uitspelen, dus ik hoop op een harde koers. Of ikzelf vroeg ga meeschuiven? Als het moet… Dan hoop ik wel mee te zijn, ja. Het is een beetje een Belgisch kermiskoers. Een moeilijk rondje waarop ze gaan koersen.”