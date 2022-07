Mathieu van der Poel voor eerste bergrit: “Niet veel nut om zo in de Tour te blijven”

Video

Ondanks de gedachte aan afstappen op weg naar Longwy, staat Mathieu van der Poel vandaag wel gewoon aan de start van de Tourrit naar La Planche des Belles Filles. Al blijft hij tobben met zijn vorm. “Het heeft niet veel nut om op deze manier in de Tour te blijven”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Ik heb niet heel veel nieuwe moed, maar toch een beetje. Ik hoop dat het iets beter gaat dan gisteren, en dat ik hopelijk in de Tour kan blijven. Gisteren was niet aangenaam en het was ook nog de langste dag met volle bak koers. Voor mij was de finish al positief”, gaat hij verder. “We zullen zien wat vandaag brengt.”

Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck zal hem niet pushen en hem rust geven. “Mentaal is het niet echt aangenaam om zo rond te rijden. Het heeft niet veel nut om op deze manier in de Tour te blijven, maar ik hoop dat het beter is en dat ik me door de dag krijg. Hopelijk wordt het ooit beter deze Tour. Het is niet in te schatten, dat ik zo slecht ging zijn had ik niet kunnen inschatten. Het is ook voor mij een vraagteken hoe ik mij vandaag voel op de fiets.”

