Christoph Roodhooft over Mathieu van der Poel: “We gaan hem niet pushen om verder te rijden”

Interview

Mathieu van der Poel is niet in zijn normale doen en dat is ook even wennen voor de ploegleiding van Alpecin-Deceuninck. “Dat hij aan opgeven denkt, is begrijpelijk”, vindt Christoph Roodhooft. “Een renner als Mathieu van der Poel is niet naar de Tour gekomen als pelotonvulling.”

Christoph, het gaat niet goed met jullie kopman…

“Dat is het minste wat je kan zeggen. Hij voelt zich niet oké, hij kan niet koersen zoals hij zou willen koersen. Dan is het aanpassen, ook voor Mathieu van der Poel.”

Hij dacht vandaag meermaals aan opgeven, gaf hij toe.

“Dit is niet leuk voor hem. Hij hangt de hele dag achteraan te bengelen. Dan kan ik dat aannemen, dat een renner met zijn capaciteiten aan afstappen denkt. Hij is niet naar hier gekomen als pelotonvulling.”

Heb je onderweg op hem ingepraat?

“Nee nee. We laten hem wat doen. Hij moet zelf zien en aanvoelen hoe het gaat. En dan is het zeker te gek om iemand met zijn staat van dienst te gaan pushen.”

Hopen jullie nog dat het in een van de volgende dagen omslaat?

“We proberen in elk geval rustig te blijven en gewoon verder te werken. Misschien gaat het binnen een paar dagen beter. Misschien ook niet en dan nemen we straks toch de beslissing hem naar huis te sturen. Dat is nu moeilijk in te schatten.”

Jullie geven hem de komende dagen in elk geval de tijd om beter te worden?

“Uiteraard. Noem het gerust een paar dagen mentale recuperatie. Kijk, waar we voor kwamen, dat is nu toch voorbij. Wat dat betreft is er niets meer te halen. Dan kan hij beter wat tijd nemen tijdens een paar ‘eco-dagen’.”

Iedereen zoekt naar een verklaring. Heb jij die?

“Ik vind het allemaal giswerk. Het gaat niet goed. Maar hij is niet ziek. Ik heb ook zo van die dagen dat het niet marcheert. Iedereen heeft dat wel eens. Veel meer is er volgens mij niet aan de hand.”

Hoe moeilijk is het om daar mee om te gaan? Jullie die gewend zijn te winnen met Mathieu?

“Zoals gezegd, we blijven rustig en doen stilletjes verder. Dat lijkt me de beste remedie. We winnen er niets mee om nu te gaan overreageren. En we laten voorlopig de beslissing bij hem.”

Jullie reden wel mee op kop achter de drie vluchters. Geloofden jullie in de kansen van Jasper Philipsen?

“Ja. We hadden het idee dat het vandaag net kon lukken voor Jasper. We dachten dat, als hij aan de voet van de slotklim kon komen, het net mogelijk was. Maar op het klimmetje vooraf heeft hij zich pijn moeten doen. Al was er maar 25, 30 man meer over, dus dat was wel een succes. Een paar jaar geleden, toen Sagan hier won, viel het na dat hellinkje even stil. Nu niet. Hij heeft niet de kans gekregen even uit te blazen.”