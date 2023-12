zaterdag 30 december 2023 om 14:55

Mathieu van der Poel voor derde cross in even veel dagen: “Begin de vermoeidheid te voelen”

Donderdag de Superprestige Diegem, vrijdag de Exact Cross Loenhout en zaterdag de Wereldbeker Hulst. Mathieu van der Poel is bezig aan een zeer drukke periode. “Ik voel het toch wel een beetje”, zei hij voor de start tegen onder meer WielerFlits.

“Vooral die avondcross in Diegem hakt er altijd wel een beetje in”, vervolgde Van der Poel. “Maar ik ben blij om hier te zijn. Het is altijd een heel drukke cross, en ook nog eens in Nederland. Daar wil ik graag bij zijn.”

Het parcours in Hulst was droger dan Van der Poel had verwacht. “Ik had gehoopt om hier eindelijk wat meer modder te hebben, wat het toch wat technischer en lastiger zou maken. Er is één heel glad en glibberig stuk, langs het water. Maar voor de rest is het wel heel snel.”

MVDP heeft nog geen punt in het parcours gekozen waar hij de aanval wil kiezen. “Dat doe ik niet zo heel vaak. In Diegem heb je die zandbak waar je het verschil kan maken, maar hier heb je niet heel veel stukken waar je je kracht kwijt kunt.”