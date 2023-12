zaterdag 16 december 2023 om 15:01

Mathieu van der Poel voor de start in Herentals: “Zat nog bijzonder weinig op de crossfiets”

Video Het is zover! Mathieu van der Poel begint vandaag aan zijn veldritseizoen met de X2O Trofee Herentals. Dat is een week eerder dan verwacht, want eigenlijk zou herbeginnen in de Exact Cross Mol. “Ik heb heel lang in Spanje gezeten en kwam sowieso woensdag naar huis, dus ik vond het wat lang om te overbruggen”, legde hij voor de start in Herentals uit aan onder andere WielerFlits.

“Het is een cross vlakbij huis en ik had ook wel zin om te komen crossen”, vervolgt Van der Poel, die nog niet al te veel op zijn crossfiets zat. “Ik denk dat vandaag mijn vierde keer is of zo, dus bijzonder weinig vergeleken met voorgaande jaren. Maar dat is niet iets waar ik wakker van lig. De conditie is wel goed, dus het zal beetje bij beetje wel terugkomen. Na de cross zal ik meer kunnen vertellen over mijn crossvorm.”

Van der Poel heeft de cross de voorbije weken wel in de gaten gehouden. “Natuurlijk volg je dat wel. Ik heb niet alle crossen gekeken, maar toch wel een paar. Je weet wel een beetje wie in goeden doen is. Of ik hier start om te winnen? Winnen zou natuurlijk wel leuk zijn. Ik denk dat ik daar ook wel voor moet gaan. Zoals ik al zei, is het even kijken hoe het met de techniek op de fiets zit.”

Pidcock

In Herentals neemt Van der Poel het op tegen onder anderen Tom Pidcock, die ook zijn rentree maakt in het veld. Het is moeilijk om te voorspellen of het een tweestrijd wordt, zegt Van der Poel. “Tom heeft een beetje hetzelfde als ik. Hij heeft veel op de weg getraind en is met de wegploeg op pad geweest. We zullen waarschijnlijk wel een paar rondjes nodig hebben om onze crosstechniek terug te vinden.”