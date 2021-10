Mathieu van der Poel voltooit unieke reeks in amper veertien maanden tijd

Special

Rolf Sørensen en Philippe Gilbert waren tot voor Parijs-Roubaix de enige twee renners die sinds 1990 een top 10-resultaat in alle vijf wielermonumenten konden bewerkstelligen. Sinds zondag is Mathieu van der Poel daar bijgekomen. De 26-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix dankte dat aan zijn derde plaats in Parijs-Roubaix. Alleen Eddy Merckx deed ooit sneller.

De Deense toprenner deed er in totaal meer dan tien jaar over om minstens één keer top-10 te rijden in alle vijf de wielermonumenten. Bij zijn debuut in Milaan-San Remo 1986 werd Sørensen meteen negende en daarna volgden een achtste plek in Luik-Bastenaken-Luik 1988, een vierde plek in de Ronde van Vlaanderen 1989, een vijfde plek in de Ronde van Lombardije 1991 en uiteindelijk een zesde plek in Parijs-Roubaix 1997. De Deen deed er in totaal dus elf jaar over om dat voor elkaar te krijgen. Hij eindigde overigens in totaal 23 keer bij de eerste tien in een monument. Hij won er twee: La Doyenne in 1993 en de Vlaamse Hoogmis in 1997.

Gilbert deed over dezelfde reeks liefst veertien seizoenen. Dat begon met een zesde plek in Milaan-San Remo 2005 en in 2009 voegde hij daar de Ronde van Vlaanderen (derde), Luik-Bastenaken-Luik (vierde) en de Ronde van Lombardije (winst) aan toe. De 39-jarige Belg – nog altijd actief bij Lotto Soudal – eindigde twintig keer bij de eerste tien in een monument. Elf keer daarvan stond hij op het podium: zes keer derde, nooit een keer tweede. En hij wist er dus vijf te winnen, waarvan Il Lombardia twee keer. Hij jaagt in zijn Strive for Five nog altijd op Milaan-San Remo.

Sørensen won in 1997 voor Rabobank de Ronde van Vlaanderen - foto: Cor Vos Gilbert won in zijn superjaar 2011 'zijn' Luik - foto: Cor Vos

Van der Poel op monumentenjacht

MVDP haspelde dezelfde rij af in amper veertien maanden tijd. Dat begon in het voorjaar van 2019 met een vierde plek in de Ronde van Vlaanderen, de koers die hem het meest op zijn lijf geschreven is. In het gemankeerde coronaseizoen 2020 kwamen daar een tiende plaats in de Ronde van Lombardije en een zesde stek in Luik-Bastenaken-Luik bij. Hij vervolledigde de unieke reeks dit seizoen met een vijfde plek in Milaan-San Remo en zondag dus zijn derde plaats bij zijn debuut in Parijs-Roubaix. Van der Poel won in de tussentijd ook zijn eerste monument: vorig najaar was hij de beste in Vlaanderen.

De Nederlander reed tot op heden overigens acht monumenten, waarbij hij alleen in Milaan-San Remo 2020 (dertiende) buiten de top-10 viel. Normaal gesproken zal hij in La Primavera 2022 zijn volgende opwachting in een monument maken.

Merckx, De Vlaeminck & Van Looy

Van der Poel wist zijn reeks dus razendsnel voor elkaar te krijgen, maar Merckx – de grootste renner allertijden – deed dat zelfs in dertien maanden. In 1966 won hij meteen Milaan-San Remo, werd hij achtste in Luik en tweede in Lombardije. In het voorjaar van 1967 werd hij dan derde in Vlaanderen en achtste in Roubaix.

De Belgische legende won niet minder dan negentien (!) monumenten: zeven keer Milaan-San Remo, vijf keer Luik-Bastenaken-Luik, drie keer Parijs-Roubaix en twee keer zowel de Ronde van Vlaanderen als de Ronde van Lombardije. In het huidige wielrennen komt daar normaal gesproken niemand meer aan. Roger De Vlaeminck (elf monumenten) en Rik Van Looy (acht monumenten) zijn naast Merckx de enige renners ooit die minstens één keer alle monumenten wisten te winnen.

Eddy Merckx - foto: Cor Vos Roger De Vlaeminck - foto: Cor Vos Rik van Looy (rechts) - foto: Cor Vos