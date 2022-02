Mathieu van der Poel maakt eerste trainingsritje in de buitenlucht

Mathieu van der Poel heeft woensdag voor het eerst sinds zijn rugblessure een trainingsritje afgewerkt in de buitenlucht. Afgelopen week zagen we al op Strava dat hij al was beginnen trainen op de rollen.

Van der Poel onderging deze maand een kleine operatie aan zijn knie en had platte rust voorgeschreven gekregen voor zijn blessure aan zijn rug. Een gedwongen rustpauze dus voor de Nederlander. Nadat hij enkele weken dus zijn fiets niet kon aanraken werkte hij vorige week een ritje op de rollen. Nu konden we via Strava zien dat hij dat voor het eerst buiten deed. Van der Poel werkte een ritje van 64 kilometer af, goed voor twee uur op de fiets.