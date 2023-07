Mathieu van der Poel voelt zich ziekig: “Heel slechte nacht gehad”

Video

Op papier lijkt de tiende etappe van de Tour de France kansen te bieden voor Mathieu van der Poel, maar het is twijfelachtig of we hem vandaag van voren zien. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck voelt zich namelijk niet fit. “Ik heb een heel slechte nacht gehad”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

“Ik voel me niet echt goed”, voegde hij daar, met enigszins schorre stem, aan toe. Eerder had MVDP nog wel gezegd dat de rit van vandaag hem zou moeten liggen. “Maar er zijn meer renners die vandaag denken dat de vlucht voor de overwinning gaat gaan, dus dan is het wel een heel gevecht om daar in te komen.”

Vandaag werd ook de Nederlandse WK-selectie bekend. “We moeten altijd iets achter de hand houden”, zegt Van der Poel, die samen met Dylan van Baarle is aangeduid als speerpunt, over het opnemen van Olav Kooij in die selectie. “Het is een koers die heel veel kanten op kant en de sterksten komen daar vanzelf wel van voren te rijden.”

