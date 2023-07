Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 10 heuvelrit naar Issoire – Kans voor vluchters?

Het is te hopen voor de Tourrenners dat ze op de eerste rustdag wat zijn bijgekomen, want ze zullen frisse benen nodig hebben voor de tiende etappe. De rit van Vulcania naar Issoire kent namelijk de nodige hoogtemeters. En even rustig erin komen, is er niet bij. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het peloton vertrekt dus vanuit Vulcania. Dat is niet de naam van een authentiek, historisch stadje, maar die van een amusementspark. Het thema mag geen verrassing zijn: vulkanen. We zitten immers nog steeds in de Auvergne, nabij de Puy de Dôme.

Finishdorp Issoire is pas voor de tweede keer finishplaats in de Tour. In 1983, kende Pierre Le Bigaut hier zijn moment de gloire. Hij pakte de enige etappezege uit zijn Tourloopbaan, maar wel met een imposant verschil op de nummer twee. Theo de Rooij kwam maar liefst zes minuten en veertien seconden later over de streep.

De Col de la Moreno (5,2 kilometer 4,6%) zet de toon voor een loodzware overgangsrit. Al snel na de Col de la Moreno krijgen de renners de Col de Guéry (7,9 kilometer aan 4,8%) voor de kiezen, iets later volgt de Col de la Croix Saint-Robert (7,3 kilometer 5,7%). Eenmaal op de top hebben we nog maar 67 kilometer achter de rug. Later in de rit volgen nog de Côte de Saint-Victor-la-Rivière (2,6 km aan 6,5%), Cotte du Lac de Bourdouze (2,7 km aan 5,2%) en Col de Chaumoune (4,0 km aan 4,0%).

De Côte de La Chapelle-Marcousse (4,2 km aan 6,4%) kan meer teweegbrengen. Ook omdat deze beklimming dieper in de finale ligt. De uiteindelijke top ligt op een kleine vijfentwintig kilometer van de streep. De betere klimmers zullen hier hun kans moeten grijpen, als ze het verschil willen maken. Nadien is het namelijk vooral in dalende lijn naar Issoire. Grote kans dat we hier een vluchter zien zegevieren.

Dinsdag 11 juli, etappe 10: Vulcania-Issorie

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:20 uur

Finish: tussen 17:15 en 17:45 uur

Afstand: 167 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Col de la Moreno: tussen 13.30 en 13.35

Passage Col de Guéry: tussen 13.55 en 14.05

Tussensprint Mont-Dore: tussen 14.45 en 14.55

Passage Col de la Croix Saint-Robert: tussen 14.55 en 15.05

Passage Côte de Saint Victor-la-Rivière: tussen 15.20 en 15.35

Passage Côte de la Chapelle-Marcousse: tussen 16.35 en 17.00

Favorieten

De sprinters, klimmers en klassementsrenners kwamen in deze 110e Tour de France al aan hun trekken, maar voor de aanvallers/baroudeurs/specialisten voor de vroege vlucht waren de kansen in de eerste Tourweek schaars. Daar komt na de eerste rustdag echter verandering in, want de tiende etappe met aankomst in Issoire is op het lijf geschreven van renners die zich richten op succes in de zogeheten ‘overgangsetappes’. Rit tien van Vulcania naar Issoire is nu zo’n overgangsetappe.

En het kenmerk van zo’n overgangsrit is dat er heel wat kanshebbers zijn op de overwinning, en dat het niet evident is om tot een goede sterrenverdeling te komen. Een topfavoriet aanwijzen is bijna onbegonnen werk, ook al omdat het in dit soort etappes niet alleen maar draait om de benen. Je kunt als renner nog nog zo sterk zijn onderweg, als je moet opboksen tegen het numerieke overwicht van een bepaalde ploeg… In overgangsetappes is anticiperen vaak het codewoord tot succes.

En toch schuiven we een coureur van naam en faam naar voren als de grote favoriet voor de dagzege. Zijn naam? Wout van Aert. De alleskunner van Jumbo-Visma is in bijna elke etappe een renner om rekening mee te houden. Sprinten, klimmen, tijdrijden: Van Aert kan het als de beste. Het zijn kwaliteiten die ook dinsdag weer van pas zullen komen, als de renners koersen richting Issoire. De tiende etappe past de 28-jarige Belg als een handschoen. Een goede Van Aert zal geen enkele moeite hebben om de beklimmingen te overleven en is bovendien in staat om een solo uit zijn schudden. En mocht dit niet lukken, dan kan hij nog altijd rekenen op zijn formidabele sprint.

Er is echter één maar: dat weet de concurrentie maar al te goed. Van Aert zal – mocht hij meespringen met de vroege vlucht – in de gaten worden gehouden. En de medevluchters zullen er alles aan doen om het Belgische gevaar onschadelijk te maken. Denk even hardop mee. Stel nu dat een sterke renner met nog twintig kilometer er alleen vandoor gaat, naar wie zal er dan worden gekeken in de achtervolgende groep? Wie zal de kastanjes uit het vuur moeten halen? Juist, Wout van Aert. Dit maakt een dergelijke overgangsrit zo fascinerend: je koerst als (op papier) sterkste renner in koers vaak ook tegen aan onzichtbare tegenstander.

Van Aert en Jumbo-Visma kunnen het echter ook anders spelen. Door niet alleen Van Aert mee te sturen in een vroege vlucht, maar ook een Tiesj Benoot, Christophe Laporte of Dylan van Baarle. De Nederlandse formatie zal allereerst kopman Jonas Vingegaard veilig naar de streep willen loodsen, maar misschien dat de ploeg wel een tweede renner meestuurt in de aanval. Dan denken we vooral aan Van Baarle. De Nederlandse kampioen rijdt in deze Tour in dienst van Vingegaard, maar krijgt hier wel een ideale etappe voorgeschoteld om zelf iets te proberen. Van Baarle kan dan eventueel profiteren van de aanwezigheid van een Van Aert in de kopgroep.

Genoeg over Jumbo-Visma, er staan natuurlijk nog veel meer ploegen aan het vertrek van deze Tour. Neem nu Bahrain Victorious. De ploeg zal deze rit met rood hebben omcirkeld, zeker nu klassementskopmannen Mikel Landa en Pello Bilbao ver zijn verwijderd van de podiumplaatsen. Bahrain Victorious kan het dinsdag op de aanval gooien en heeft met Matej Mohoric een kandidaat-ritwinnaar in huis. De Sloveen won twee jaar geleden, op indrukwekkende wijze, al een vergelijkbare Tourrit naar Le Creusot. Afgelopen zondag werd hij al knap derde op de Puy de Dôme, maar we komen nu pas echt op Mohoric-terrein.

Een renner die zich in de eerste Tourweek ook al wist te onderscheiden: Michal Kwiatkowski. De ervaren Pool kende tot dusverre – mede door blessureleed – een tegenvallend seizoen, maar lijkt weer naar zijn topvorm te groeien. In de Pyreneeënrit naar Cauterets zat hij mee in de vlucht en wist hij als laatste renner zijn wagonnetje aan te haken bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De wereldkampioen van Ponferrada maakte kortom al indruk in de bergen, maar Kwiatkowski is natuurlijk meer een man voor de heuvels en het middengebergte. Boekt de renner van INEOS Grenadiers dinsdag weer eens een grote zege?

Magnus Cort heeft dit seizoen al een grote zege op zak: de oersterke Deen won in de voorbije Giro d’Italia een etappe. De 30-jarige coureur van EF Education-EasyPost hield zich in de eerste Tourweek – al dan niet bewust – nog afzijdig, maar Cort zal nu toch wel in actie schieten. Met zijn kwaliteiten moet hij in de komende ritten wel iets kunnen betekenen. De eigenzinnige coureur liet in het verleden al zien dat hij veel in zijn mars heeft en op verschillende terreinen kan uitblinken. Zo won hij in de Tour al etappes naar Carcassonne en (vorig jaar nog) Megève, op vergelijkbaar of zelfs nog zwaarder terrein.

EF Education-EasyPost, de ploeg van Cort, heeft voor een dergelijke overgangsrit nog wel meer ijzers in het vuur. Alberto Bettiol is nu zo’n renner die op een goede dag zeer gevaarlijk uit de hoek kan komen. Dit liet hij in het verleden al meerdere keren zien, in de Giro d’Italia maar ook in de Tour de France. Zo was hij vorig jaar nog – na een gedenkwaardige tweestrijd met Michael Matthews – tweede in de Tourrit naar Mende. De eigenzinnige Bettiol staat nu niet bekend om zijn regelmaat, maar op een goede dag is hij tot grootse dingen in staat. Ronde van Vlaanderen 2019. Oude Kwaremont. Meer hoeven we niet te zeggen.

Nog een ploeg die zich met ziel en zaligheid zal smijten in de aanval: Intermarché-Circus-Wanty. De Belgische formatie hoopt met Biniam Girmay te scoren in de sprintetappes, maar heeft bij het samenstellen van de selectie ook gedacht aan overgangsritten als die naar Issoire. We verwachten veel van de Duitser Georg Zimmermann, die we inmiddels toch wel een specialist mogen noemen voor dit soort etappes. De Duitse rasaanvaller is zeker geen veelwinnaar, maar won in aanloop naar de Tour vanuit de vlucht wel een lastige bergrit in het Critérium du Dauphiné. Gaat Zimmermann in de deze Tour verder op zijn elan?

Zimmermann heeft twee profzeges achter zijn naam staan, Alex Aranburu doet het met zes overwinningen iets beter. De 27-jarige renner, uitkomend voor Movistar, wacht echter nog wel op zijn eerste zege op het aller- allerhoogste niveau. De Bask won al wel een rit in ‘zijn’ Ronde van het Baskenland, maar kan hij het ook eindelijk in een wedstrijd met de allure van een Ronde van Frankrijk? Aranburu beschikt zeker over de capaciteiten om het een keer af te ronden vanuit een vlucht. Misschien is het dinsdag wel raak in Issoire. Een goede Aranburu is op een dergelijk parcours een renner om rekening mee te houden.

Net als Victor Lafay (Cofidis), een coureur die we in deze Tour al veelvuldig in de aanval hebben gezien. Lafay was de revelatie van het openingsweekend, wat in de tweede etappe naar San Sébastián resulteerde in een toch wel sensationele ritzege. Lafay reed de eerste dagen dus op een Tourwolk, maar de puncheur zal nu wel weer met beide benen op de grond staan. Kan hij nog een tweede keer uithalen in deze Ronde van Frankrijk? De goede vorm van de eerste dagen kan toch niet opeens weg zijn.

Een andere Fransman die we met stip noteren, is Valentin Madouas. De Franse kampioen reed in de eerste week zeer aanvallend, maar het resulteerde nog niet in een topuitslag. Met de vorm van Madouas zit het echter wel snor en dus schrijven we de renner van Groupama-FDJ gewoon weer op voor de rit naar Issoire. Nu we toch in de Franse hoek zitten: let dinsdag ook op Nans Peters, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Axel Zingle (Cofidis), Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron en Pierre Latour (TotalEnergies). Deze renners kunnen, mits een goede dag, vanuit de schaduw wellicht wel verrassen.

De grootste favorieten hebben wel al benoemd, alhoewel… Wat met Mathieu van der Poel? Op het eerste gezicht lijkt het parcours misschien een tikkeltje te zwaar voor de Nederlander, maar dan denken we terug aan zijn escapades in Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Is een Van der Poel in topvorm echt niet in staat om mee te bikkelen voor de zege? Vergeet niet dat het, eenmaal op de top van de laatste klim, nog 25 kilometer is tot de finish. Er is met andere woorden nog veel mogelijk in de finale, waar de ietwat zwaardere mannen (zoals Van der Poel) hun PK’s nog kunnen aanspreken.

Met Mathieu van der Poel als ultieme dark horse hebben we de belangrijkste namen wel gehad, maar we noemen tot slot nog wat outsiders. Al doen we Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) misschien wel te kort met een dergelijke kwalificatie. Zijn land- en ploeggenoot Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), Ruben Guerreiro, Gregor Mühlberger (Movistar), Bob Jungels en Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Dylan Teuns, Simon Clarke, Michael Woods en Krists Neilands (Israel-Premier Tech) en Omar Fraile (INEOS Grenadiers) zullen deze rit ook wel hebben aangekruist als een mogelijke kans op een ritoverwinning.

Verder is het uitkijken naar Stefan Küng en Kévin Geniets (Groupama-FDH), James Shaw (EF Education-EasyPost), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jasper Stuyven en Mads Pedersen (Lidl-Trek), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Pascal Eenkhoorn, Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) en Anthon Charmig (Uno-X).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Matej Mohorič, Michal Kwiatkowski

** Alex Aranburu, Magnus Cort, Georg Zimmermann

* Alberto Bettiol, Valentin Madouas, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel

Weer en TV

Regenjasjes zijn dinsdag geen overbodige luxe, aangezien er de nodige regenbuien worden verwacht op weg naar Issoire. Dit kan af en toe zelfs gepaard gaan met onweer. Het kwik stijgt in de middaguren tot ruim boven de dertig graden Celsius. De renners zullen na de rustdag dus flink zweten. De wind waait met een kracht van 3 tot 4 Beaufort uit het zuidwesten.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France en zijn er ook dinsdag weer live bij. Eurosport is er bij vanaf 12.45 uur, Sporza schakelt in om 13.20 uur en de NOS brengt de koers om 14.20 uur in de huiskamers. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.