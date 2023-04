Mathieu van der Poel voegt Scheldeprijs toe aan zijn programma

Mathieu van der Poel komt woensdag in actie tijdens de Scheldeprijs. De 28-jarige Nederlander werkt liever nog een voorbereidingskoers af in aanloop naar Parijs-Roubaix. Hij zal in de Belgisch-Nederlandse wedstrijd voornamelijk een dienende rol rijden in functie van sprinter Jasper Philipsen.

Het betekent voor MVDP zijn debuut in de Scheldeprijs, met start in Terneuzen (Nederland) en finish in Schoten (België). Die is amper twee kilometer van Van der Poels huis verwijderd. De wedstrijd is in de volksmond beter bekend als het officieuze WK voor sprinters. Zoals die leus doet vermoeden, eindigt de koers meestal in een massasprint. Vorig jaar was dat echter niet het geval. In zeer slechte weersomstandigheden kwam de ervaren Noorse klassiekerspecialist Alexander Kristoff als eerste over de streep.

“Een koers in mijn eigen regio is leuk. Wat extra koersritme in de aanloop naar Parijs-Roubaix is altijd goed en daarnaast kijk ik ernaar uit om – net als in Tirreno-Adriatico – onze sprinter Jasper Philipsen te helpen”, stelt Van der Poel.

Twee jaar geleden won Alpecin-Fenix (zoals de ploeg toen nog heette) deze koers nog. Destijds was het de eerste zege van Philipsen in het shirt van de Belgische formatie. Daarna volgden voor hem nog eens twintig zeges in het blauw. Ook onder meer Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam komen namens Alpecin-Deceuninck aan de start. De concurrentie komt vooral van Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Gerben Thijssen.

