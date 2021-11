Mathieu van der Poel voegt ook Loenhout, Herentals en Hamme toe aan crossprogramma

Mathieu van der Poel zal straks ook te zien zijn in drie manches van de X²O Badkamers Trofee. De organisatie van het regelmatigheidsklassement heeft vandaag middels een persbericht laten weten dat de regerende wereldkampioen zal deelnemen aan de crossen in Loenhout, Herentals en Hamme.

Dinsdag werd bekend dat Van der Poel op zaterdag 18 december weer het veld zal induiken voor de Wereldbeker van Rucphen. De wereldkampioen zou meteen voor een dubbel weekend kiezen, want één dag later doet hij naar verluidt ook de wereldbekercross van Namen aan. De renner van Alpecin-Fenix kiest voor een programma met de nodige Wereldbekers. De reden: Van der Poel wil in aanloop naar het WK in het Amerikaanse Fayetteville zoveel mogelijk UCI-punten sprokkelen.

Op die manier kan MVDP een goede startpositie bemachtigen voor de belangrijkste cross van het seizoen. De UCI heeft de ranking aan het begin van het seizoen bijna op nul gezet. Alleen de punten die behaald zijn op het WK in Oostende zijn blijven staan. De 26-jarige Nederlander pakte daar de wereldtitel, goed voor 400 UCI-punten. Omdat Van der Poel nog geen cross reed deze winter, is dat zijn totaal. Hij staat daarmee 21ste op de UCI Ranking, twee plekken onder broer David.

Aanloop richting het WK

Van der Poel heeft nu ook enkele X2O Badkamers Trofee-crossen aan zijn programma toegevoegd. De eerste X2O-cross is die van Loenhout op donderdag 30 december. Een week later, op woensdag 5 januari, wordt de cross in Herentals zijn ultieme voorbereidingswedstrijd op het Nederlands kampioenschap dat in het daaropvolgende weekend in Zaltbommel zal plaatsvinden. Op zaterdag 22 januari, in het weekend voor het WK in Fayetteville, zal Van der Poel ook in actie komen in de Flandriencross van Hamme.

De Nederlander staat, in aanloop naar het WK, wellicht ook nog aan de start van de Superprestigecross van Heusden-Zolder (27 december) en de Wereldbeker van Hoogerheide (23 januari), de veldrit waar Van der Poel uiteindelijk de grootste link mee heeft. Zijn grote concurrent Wout van Aert presenteerde eerder al een – intens – veldritprogramma.

Voorlopig crossprogramma Mathieu van der Poel

18-12-’21: Wereldbeker Rucphen

19-12-’21: Wereldbeker Namen

26-12-’21: Wereldbeker Dendermonde

27-12-’21: Superprestige Heusden-Zolder

30-12-’21: X²O Badkamers Trofee Loenhout

02-01-’22: Wereldbeker Hulst

05-01-’22: X²O Badkamers Trofee Herentals

09-01-’22: NK veldrijden in Zaltbommel

22-01-’22: X²O Badkamers Trofee Hamme

23-01-’22: Wereldbeker Hoogerheide

30-01-’22: WK veldrijden in Fayetteville