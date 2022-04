Mathieu van der Poel vierde in Amstel Gold Race: “Niet goed genoeg om op alles te reageren”

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om de Amstel Gold Race 2022 te winnen. De 27-jarige Nederlander gold van tevoren als absolute topfavoriet, maar hij moest genoegen nemen met plek vier. “Ik voelde me oké, maar ik was niet goed genoeg om op alles te reageren”, vertelt de kopman van Alpecin-Fenix na afloop in het flashinterview.

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen vorige week, gaf toe dat hij vandaag geen superbenen had. “Het was een enorm lastige dag, De Amstel is een van de lastigste koersen die er is. Er werd weer vroeg begonnen met koersen. Maar zelfs toen INEOS Grenadiers controleerde, deden de beklimmingen toch al pijn. Het nieuwe lusje was wel oké. Het gedrang en gevaar in aanloop naar de Kruisberg is nu weggehaald. De finale begon nu een klimmetje eerder, op de Gulperberg.”

Na de Keutenberg ontstond er een elitegroep van tien renners. Na de laatste beklimming van de Cauberg op ruim twintig kilometer voor de meet, reed Michał Kwiatkowski op kousenvoeten weg. In de aanloop naar de Geulhemmerberg reed Benoît Cosnefroy er naartoe en bleven acht man daarachter over, met Tom Pidcock als stoorzender. “Toch hebben we daarachter best oké samengewerkt”, zegt Van der Poel. “Door het overtal van INEOS Grenadiers wist ik dat het moeilijk werd en dat bleek.”

Keuzes maken

MVDP probeerde in de laatste kilometer nog met een alles-of-niets-poging het gat van twintig seconden dicht te rijden. Even leek een 2019-scenario in de maak, toen hij op miraculeuze wijze nog wist te winnen. “Dat was toen heel speciaal. Maar zoiets gaat ook niet meer lukken, denk ik”, lacht Van der Poel. “Dit is gewoon een enorm lastige wedstrijd voor mij, tegen de lichtgewichten. Ik voelde me oké, maar ik was niet goed genoeg om op alles te reageren. Ik moest daardoor keuzes maken.”

En dus strandde de Nederlander op plek vier, door het sprintje van het groepje daarachter te winnen (waaruit Tiesj Benoot nog slim wegreed in de slotkilometer). Van der Poel kijkt alweer vooruit: “Deze plek op de kalender was niet slecht. Na Parijs-Roubaix ben je echt geradbraakt, dat zal nu niet zo zijn. Ik merkte na mijn zege in De Ronde ook wat decompressie, ik had daar echt naartoe geleefd. Ik heb geprobeerd me op te laden voor vandaag en dat was het. Hopelijk ben ik volgende week terug 100% in orde.”