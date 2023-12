donderdag 28 december 2023 om 18:57

Mathieu van der Poel verwacht andere soort cross in Diegem: “Het moet niet altijd alleen”

Video Mathieu van der Poel domineerde de voorbije crossen door vaak al in de eerste of tweede ronde bij concurrentie weg te kletsen. In de Superprestige Diegem zou dat weleens anders kunnen zijn, denkt MVDP zelf. “Het is een iets moeilijker rondje om echt iemand te lossen”, zei hij voor de start tegen onder meer WielerFlits.

“Ook denk ik dat Pidcock best wel sterk was in Gavere”, noemt Van der Poel zijn op papier grootste concurrent. “Hij heeft alleen wat het nadeel dat hij niet op de eerste rij start. Zeker hier is dat een nadeel, want de start is toch altijd wel vrij hectisch.”

Voor Van der Poel is het ook niet het plan om meteen vanuit het vertrek de rest achter te laten. “Het is een vrij drukke kerstperiode, ook voor mij. Tussendoor werk ik ook nog goede trainingen af, dus ik probeer gewoon met een zo goed mogelijk gevoel uit die drukke periode te komen. Het hoeft zeker niet altijd alleen te zijn.”

Van der Poel reed de voorbije weken vier crossen, maar de drukste periode moet er nog aankomen. “We zijn het ook gewend om in de kerstperiode veel crossen te rijden, dus normaal gezien moet ik dat wel aankunnen.”