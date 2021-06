Mathieu van der Poel verlaat NK Wielrennen 2021 voortijdig

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd zijn Nederlandse titel op de weg te verdedigen. Op het zware parcours op en om de VAM-Berg gaf de renner van Alpecin-Fenix er met nog vijftig kilometer te gaan de brui aan.

Van der Poel stak in de openingsfase de lont in het kruitvat. Daarna was hij op achtervolgen aangewezen. Hij probeerde tijdens de zware kampioenschapskoers lange tijd bij de kopgroep te geraken, maar slaagde ondanks verwoede pogingen niet in zijn missie. Op het moment van afstappen reed Van der Poel op anderhalve minuut van de omvangrijke kopgroep.

Ook Tom Dumoulin heeft de wedstrijd niet uitgereden. De coureur van Jumbo-Visma gaf op zo’n tachtig kilometer van de streep de pijp aan Maarten. Het NK op de weg was voor Dumoulin zijn laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen.