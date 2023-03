Mathieu van der Poel: “Vandaag kan het er helemaal anders uitzien”

Video

Mathieu van der Poel staat door zijn overwinning in Milaan-San Remo vorige week een stuk relaxter aan de start dan normaal, maar dat betekent niet dat de Nederlander vandaag niet probeert te winnen. “Ik rijd nog maar drie koersen en het doel is om het in elke koers zo goed mogelijk te doen.”

“Ik zou niet willen zeggen dat ik vandaag in een zetel zit, maar ik ben wel relaxter dan normaal. Die overwinning van vorige week maakt het makkelijker koersen”, doet Van der Poel zijn verhaal voor de start. “Ik had de afgelopen week wel iets meer decompressie dan vroeger, maar dat hoort er tegenwoordig bij. Ik heb geprobeerd te genieten van mijn overwinning.”

“Vandaag kan het er helemaal anders uitzien”, denkt hij. “Op de Poggio gaat het om details, hier wat minder. Ik sta tussen de favorieten, maar er zijn meer renners die deze koers kunnen winnen. Het wordt sowieso oorlog.”