woensdag 17 januari 2024 om 17:32

Mathieu van der Poel traint samen met Tadej Pogacar in Spanje

Mathieu van der Poel heeft woensdag samen met Tadej Pogačar getraind. De twee wereldtoppers vonden elkaar in de kustregio rond Calpe en Denia, is te zien op de social media van Pogačars ploeggenoot Jan Christen van UAE Emirates.

Op de foto van de 19-jarige Christen, ritwinnaar in de Giro Next Gen 2023 en wereldkampioen veldrijden bij de junioren in 2022, is te zien hoe Sloveens kampioen Pogačar en wereldkampioen Van der Poel gebroederlijk naast elkaar rijden. Dat deden zij afgelopen seizoen vaker. Zo stonden ze allebei op het podium op het WK op de weg, de Ronde van Vlaanderen en in de E3 Saxo Classic.

Naast Christen reed ook Pavel Sivakov mee met het trainingsgroepje. De tot Fransman genaturaliseerde Rus deelde op Strava dat hij aan de Spaanse oostkust een trainingsrit van 156 kilometer achter de rug had, met daarin bijna 2.000 hoogtemeters. De training duurde ruim vier en een half uur. Of Van der Poel de hele tijd met het UAE-trio mee reed, is niet bekend. De wereldkampioen deelt al geruime tijd niets meer op Strava.

Voor MVDP zijn de laatste weken richting het WK veldrijden begonnen. Komend weekend staat hij aan de start van de Wereldbeker in Benidorm