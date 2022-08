Matis Louvel verrassende winnaar Druivenkoers bij rentree Van der Poel

De 62e editie van de Druivenkoers is gewonnen door de Fransman Matis Louvel. De 23-jarige renner van Arkea-Samsic maakte het verschil op de Moskesstraat in Overijse. Arnaud Démare strandde net als in de Egmont Cycling Race op plek twee, Dries Van Gestel werd derde.

Veel schoon volk aan de start (denk maar aan Mathieu van der Poel, Biniam Girmay, Jasper Philipsen en Victor Campenaerts) én een parcours dat we nog kennen van het al even prachtige WK van vorig jaar (met drie keer de Smeysberg en Moskesstraat als scherprechters): alle elementen voor een uitdagende Druivenkoers waren aanwezig. Eén minpuntje: de wedstrijd werd niet live aangeboden op televisie of via livestream.

Echt lang duurde de strijd om de vroege vlucht van de dag niet. Na nog geen tien minuten koers waren Mathijs Paasschens (Bongial Pauwels Sauces WB), Robin Carpenter (Human Powered Health), Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), Paul Ourselin (TotalEnergies) en Bram Dissel (BEAT Cycling) er al op uitgetrokken. Het sein voor het Alpecin-Deceuninck van Philipsen en Van der Poel om de controle in het peloton op zich te nemen en de vijf leiders zich in de kijker te laten rijden.

Dubbele pech Alpecin-Fenix

Op zo’n 55 kilometer van de streep, sloeg het noodlot toe bij enkele favorieten. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, de twee speerpunten van Alpecin-Deceuninck, stonden plots allebei aan de kant. De Nederlander met een lekke band, de winnaar op de Champs-Elysées met mechanische problemen. Echter keerden de twee snel terug in het peloton. Voor Victor Campenaerts was de situatie nog erger: de man in vorm kwam ten val.

Die pech was meteen het belangrijkste wapenfeit van de eerste twee lussen door de Overijse heuvelzone. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) en Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) probeerden het wel op de Moskesstraat, maar echt grote verschillen brachten zij niet teweeg. De vijf vluchters bleven intussen een minimale voorsprong verdedigen, om vervolgens juist voor het ingaan van de slotronde gevat te worden.

Forcing op de lastige Moskesstraat

In die laatste lus nog vijf kuitenbijters, en dus plaatsen genoeg om het verschil te maken. Dries Van Gestel (TotalEnergies) wachtte niet tot de lastigste klimmetjes en koos de Bekestraat uit. Snelle man Arnaud Démare en ploegmaat Bram Welten (Groupama-FDJ), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en Matis Louvel (Arkea-Samsic) volgden gezwind, waardoor grote blokken als Lotto Soudal, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert plots in de verdrukking kwamen.

Girmay probeerde nog wel een achtervolging op poten te zetten, maar aan de Smeysberg was de voorsprong al bijna een halve minuut. Op de met kasseien betegelde Moskesstraat waagde Louvel dan weer zijn kans. Boven was zijn kloofje op Van Gestel en Démare nog beperkt, maar in de daaropvolgende kilometers bouwde de 23-jarige Fransman dat uit tot een geruststellende voorsprong. Na de Vuelta a Castilla y Leon is het pas zijn tweede profzege.