Mathieu van der Poel: “Tijdens de Tour zal ik de Spelen in het achterhoofd houden”

Mathieu van der Poel heeft een drukke zomer voor de boeg. In een persconferentie, in aanloop naar de start van zijn derde wereldbekerwedstrijd op de mountainbike, blikt hij vooruit op zijn drukke zomerprogramma.

Vrijdag en zondag rijdt MVDP een World Cup in Nové Město. Dan volgt een hoogtestage met Alpecin-Fenix, dan de Ronde van Zwitserland, daarna de Tour de France en tot slot vertrekt Van der Poel naar de Olympische Spelen. En oh ja, het NK op de weg pikt hij tussendoor ook nog ‘even’ mee.

“Ik weet dat het moeilijk is om vanuit de Tour naar de Spelen te gaan”, aldus de 26-jarige Van der Poel. “Maar ik begrijp de belangen van de ploeg en haar sponsors heel goed. Bovendien vind ik de Tour ook heel mooi. Het is een van de grootste sportevenementen ter wereld.”

Geen ideale voorbereiding op Spelen

“De mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen behoudt nog steeds mijn prioriteit. Natuurlijk is het niet ideaal om zoveel te switchen tussen de wegfiets en de mountainbike, maar dat is door corona nu even niet anders. Het originele plan was natuurlijk om vorig jaar de Spelen en dit jaar de Tour te rijden, maar dat ging dus niet door.”

Bondscoach Gerben de Knegt liet onlangs weten dat hij de Tour de France geen ideale voorbereiding op de Spelen vindt voor Van der Poel. “Ik begrijp dat goed, het overslaan van de Tour zou inderdaad de betere optie zijn voor de Olympische Spelen. Maar nogmaals, ik begrijp de ploeg ook. De Tour skippen is simpelweg geen optie.”

“Ik heb nog niet gekeken naar welke etappes me eventueel goed liggen”, vertelt Van der Poel. “Tijdens de Tour zal ik de Spelen in het achterhoofd houden. Of, en wanneer, ik de Tour zal verlaten weet ik nog niet. Dat ga ik samen met de ploeg in de loop van de wedstrijd bepalen.”

Zo’n veeleisend programma is Van der Poel echter wel gewend. “Al vanaf dat ik begon met koersen ligt er veel druk op me. Van buitenaf, maar nog altijd het meest vanuit mezelf. Soms is dat lastig, ik leg de lat het hoogst voor mezelf. Maar ik geloof oprecht dat het mogelijk is om met goede vorm uit de Tour te komen en dan in Tokio te starten.”

Gedeelde toekomst

Van der Poel ziet een gedeelde toekomst voor hem, in zowel het mountainbiken als het wegwielrennen. “In de toekomst wil ik de verschillende disciplines blijven combineren. Dat vind ik gewoon het leukst. Ongeacht het resultaat op de Spelen blijf ik de komende jaren ook mountainbiken.”

Ook volgende week neemt Van der Poel zijn fiets met dikke banden mee. “Op hoogtestage gaat de mountainbike mee, ik zal dan om de dag tussen wegfiets en mountainbike afwisselen. Tussen de bedrijven door ga ik ook af en toe nog op de MTB proberen te rijden, maar veel zal het niet zijn.”