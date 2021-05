Bondscoach De Knegt: “Het lijkt mij beter dat Van der Poel de Tour overslaat”

Bondscoach Gerben de Knegt zou het liefst zien dat Mathieu van der Poel de komende maanden wat meer wedstrijden op de mountainbike rijdt. Normaal gesproken zijn de wedstrijden van Nové Město komend weekend de laatste tot aan de Olympische Spelen in Tokio.

De Knegt doet zijn uitspraken in De Telegraaf. “De situatie is helaas anders. Hij heeft nu eenmaal een status aparte, en die vind ik ook verdiend. Ik kan niet dingen eisen van iemand die bij zo’n ploeg rijdt en zoveel geld verdient. Zo lijkt mij het beter dat hij de Tour de France overslaat. Dat idee heeft hij zelf ook, maar onder zulke contractuele verplichtingen komt zelfs hij niet uit.”

Toch gaat de 45-jarige bondscoach ervan uit dat het uiteindelijk allemaal wel in orde komt. “Ik heb meer zorgen over ons verblijf in Japan dan over de kansen van onze ploeg. Alle mountainbikers worden ondergebracht in een oud vakantiepark, met vieze, kleine huisjes, om een voorbeeld te geven. Al voor de pandemie uitbrak, heb ik een ander hotel geboekt.”

“Het enige probleem is dat ik niet weet of de Japanse organisatie daar akkoord mee gaat. Wat NOC*NSF ook probeert, er komt geen enkele duidelijkheid”, aldus De Knegt.