Mathieu van der Poel: “Tadej Pogacar is een bondgenoot voor mij vandaag”

Mathieu van der Poel oogde zeer ontspannen op het startpodium van de Ronde van Vlaanderen. “Paar maanden geleden had ik niet gedacht dat ik hier vandaag zou staan, zeker niet in deze vorm.” Woensdag won de Nederlander van Alpecin-Fenix nog Dwars door Vlaanderen.

“Het is heel jammer dat Wout van Aert hier niet aan de start, zeker voor de koers, maar ook voor mij. Maar er staan genoeg taaie klanten aan de start vandaag.” Van der Poel kwam in Milaan-San Remo na lange afwezigheid terug in het peloton en toonde meteen zijn goede vorm. “Paar maanden geleden had ik niet gedacht dat ik hier zou staan, zeker niet in deze vorm. Het kan inderdaad snel gaan.”

Naast Van der Poel is Tadej Pogacar ook een van de grote favorieten voor de overwinning. “Ik zie hem eigenlijk als een bondgenoot vandaag. Hij miste woensdag wel net onze groep, maar hij liet daarna wel zien dat hij goed is.”

Van der Poel sprak zeer rustig voor de camera en straalde vertrouwen uit. “De ploeg is ook goed, ik heb vertrouwen in hun. Al ga ik Jonas Rickaert wel echt missen vandaag. Het meest cruciale punt? Ik denk de voorlaatste keer de Oude Kwaremont”, aldus de Nederlander in het startinterview.