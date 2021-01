‘Mathieu van der Poel start wegseizoen in UAE Tour’

Mathieu van der Poel zien we volgende maand nog niet aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Volgens Het Nieuwsblad begint de Nederlands kampioen zijn seizoen in de UAE Tour, die van 21 tot en met 27 februari op de planning staat.

Daarna maakt Van der Poel zijn opwachting in Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice, afhankelijk van het parcours. Voor de rest is er nog veel onzeker: de renner van Alpecin-Fenix heeft alleen nog maar zijn deelname in Dwars door Vlaanderen toegezegd, de wedstrijd die hij twee jaar geleden wist te winnen.

De Nederlander is nog tot en met 30 januari in de cross te zien, als hij op het wereldkampioenschap in Oostende zijn seizoen afsluit. Daarna heeft hij nog twintig dagen om zich voor te bereiden op de WorldTour-koers in het Midden-Oosten. Vorig jaar begon Van der Poel zijn wegseizoen in de Ronde van de Algarve, het jaar daarvoor in de Ronde van Antalya.