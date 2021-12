Mathieu van der Poel stapt af in Heusden-Zolder: “Gewoon een mindere dag”

Update

Mathieu van der Poel heeft de veldrit in Heusden-Zolder niet uitgereden. De wereldkampioen werd al vroeg op achterstand gereden en besloot op drie rondes van het einde af te stappen.

Het is niet bekend wat er mis is bij de Nederlander. Op het moment van afstappen waren er geen mankementen zichtbaar bij Van der Poel, die zondag nog tweede werd in Dendermonde. Donderdag staat hij op de startlijst van de Azencross in Loenhout.

🚵🌍 | Oei, nee… Het wil niet met Van der Poel. Hij moest even van de fiets en moest anderen laten passeren. Alles oké? 😶😶 #SPHeusdenZolder #Superprestige2022 📺 Kijk live op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+ pic.twitter.com/yrXYBJusQo — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 27, 2021

Update – Alpecin-Fenix spreekt van mindere dag (16.45 uur)

In een korte reactie aan Het Nieuwsblad heeft Alpecin-Fenix laten weten dat er niks aan de hand is met Mathieu van der Poel. “Gewoon een mindere dag”, zo klinkt het simpel.

Naar een reden voor de mindere dag wordt niet verder gezocht. Zijn programma lijkt ook niet te veranderen door de offday: “Dit is iets wat kan gebeuren. Op naar de volgende.”