zaterdag 30 december 2023 om 16:11

Mathieu van der Poel sluit 2023 af met solozege in Wereldbeker Hulst, volledig Nederlands podium

Mathieu van der Poel blijft maar winnen. De Nederlander boekte in de Wereldbeker Hulst alweer zijn zevende zege sinds hij half december terugkeerde in het veld. Joris Nieuwenhuis werd tweede, Lars van der Haar derde en Pim Ronhaar vierde. De vijfde plek was voor Wout van Aert, die in het begin van de cross pech kende.

Mathieu van der Poel kent drukke dagen tussen Kerst en oud en nieuw. Na de Superprestige Diegem en Exact Cross Loenhout betwistte hij zaterdag, als afsluiter van 2024, ook nog de Wereldbeker Hulst. Voor het eerst sinds tweede kerstdag, toen hij de Wereldbeker Gavere won, trof MVDP zowel Wout van Aert als Tom Pidcock. De Grote Drie waren dus present, maar kregen we dit keer ook eens een echt groot gevecht?

Pidcock en Van Aert vroeg uitgeschakeld

Alvast niet met Van der Poel, Van Aert én Pidcock. Laatstgenoemde ging in de allereerste bocht van de cross namelijk al onderuit. Hij had problemen met zijn fiets en stond lang stil. Uit de wedstrijd stappen deed hij echter niet. De Brit besloot te voet verder te gaan en bij de eerste wisselpost een nieuwe fiets te pakken. Op dat moment had hij echter al zo’n grote achterstand dat hij een goede uitslag – laat staan de zege – al kon vergeten.

Van der Poel en Van Aert waren wel redelijk vertrokken. Zij zaten na de eerste ronde in een omvangrijk groepje waar Eli Iserbyt en Laurens Sweeck op kop reden. In deze ronde schoof Van Aert onderuit, net als Pidcock eerder. Ook hij moest van de fiets, ook hij stond lang stil en ook hij begon daarna aan een inhaalrace. Die opmars was echter van korte duur, want nadat de Belg aanvankelijk weer opschoof naar plek zeventien, viel hij vervolgens weg uit de top-twintig. Later zou Van Aert wel weer oprukken naar de top-tien, maar hij zou niet meer meespelen voor de zege.

Van der Poel gaat er vandoor

Terug naar voren dan maar. Na twee van de acht rondes reed er een groepje van vijf vooraan, met voorop Tibor del Grosso. De jonge Nederlander had Sweeck, Lars van der Haar, Pim Ronhaar en uiteraard Van der Poel in zijn spoor. Die laatste achtte in de derde ronde zijn tijd gekomen om er een patat op te geven. Van der Haar probeerde even te volgen, maar gaf zich al snel gewonnen. Hier was niemand tegen opgewassen. Bij het ingaan van de vierde ronde hadden Van der Haar en Ronhaar veertien seconden achterstand op de wereldkampioen, de rest volgde al bijna op een halve minuut.

Van achteruit raakte Joris Nieuwenhuis ondertussen ook op stoom. Hij reed naar Van der Haar en Ronhaar toe, waardoor we drie renners van Baloise Trek Lions in de achtervolging hadden op Van der Poel. Zij hadden na zes rondes een achterstand van 35 seconden op Van der Poel. Daarmee lagen ze 19 seconden voor op Sweeck en Ryan Kamp, de nummers vijf en zes in koers. Niels Vandeputte volgde op een dikke minuut als zevende, een stukje voor Van Aert en Del Grosso.

In de slotrondes kwam de zege van Van der Poel niet meer in gevaar. De wereldkampioen soleerde soeverein naar de zege, zijn zevende op rij. Het was voor de zesde keer in zijn carrière dat hij won in Hulst. Op weg naar zijn overwinning was er nog wel een opvallend moment: Van der Poel spuugde op een gegeven moment naar enkele toeschouwers.

Wereldbeker Hulst

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

2. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions)

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

4. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions)

5. Wout van Aert (Jumbo-Visma)