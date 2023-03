Mathieu van der Poel imponeert als lead-out Philipsen: “Hopelijk zijn we nu gelanceerd”

Mathieu van der Poel eiste in de derde etappe van Tirreno-Adriatico gelijk een hoofdrol op door Jasper Philipsen een beslissende lead-out te geven. Het zorgde ervoor dat Alpecin-Deceuninck, pas in maart, de eerste zege van het wegseizoen 2023 boekte. “Hopelijk zijn we nu gelanceerd”, vertelde Van der Poel tegen Sporza.

In de finale trok Jumbo-Visma het peloton even in waaiers, maar na de samensmelting zette Alpecin-Deceuninck alles op de sprint van Philipsen. “We zijn er altijd in blijven geloven, want Jasper had gisteren vertrouwen gegeven met zijn sprint. Daarna deden we het perfect”, aldus de Nederlandse kopman, die dinsdag ook al een lead-out deed voor de Belgische sprinter.

“Gisteren was het al goed, maar toen raakten we elkaar kwijt in de laatste kilometer. Vandaag was het meer draaien en keren nadat Jumbo-Visma er een lastige finale van gemaakt had”, zegt Van der Poel, die niet voor het eerst een goede sprintvoorbereiding afwerkte. “Ik doe het graag, ik weet dat ik dit kan. Maar het moet meezitten en het is niet zonder gevaar, maar ik ben blij als ik zo mijn ding kan doen voor Jasper.”

Dat de eerste zege van 2023 voor het Belgische WorldTeam nu binnen is, zegt Van der Poel niet veel. “Dat leefde vooral in de media”, denkt hij. “Ik denk niet dat er iemand liever wint dan de renners zelf. Hopelijk zijn we nu gelanceerd.”

