Mathieu van der Poel smaakmaker in Kuurne: “Ik heb mij geamuseerd”

Mathieu van der Poel was in Kuurne-Brussel-Kuurne de smaakmaker van de dag. De Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix demarreerde op meer dan tachtig kilometer van de finish en werd pas op anderhalve kilometer van de meet ingerekend. Hij werd uiteindelijk twaalfde. “Het was een aangename kennismaking met deze wedstrijd voor mij, maar het kan niet altijd op mijn kant op vallen”, zei hij na afloop.

Al vroeg brak Van der Poel de koers open met Jhonatan Narvaez. “Van iets verder dan ik had gepland, maar ik had gehoopt met meer man vooraan te komen”, zegt de kopman van Alpecin-Fenix. “Het was geen slechte poging, het is net-niet dat we het halen. Ik wilde me daarna nog plaatsen voor de sprint, maar het beste was er wel vanaf. De winst had ik uit mijn hoofd gezet, maar ik hoopte nog op een dichte ereplaats. Ik zat wat fout geplaatst, en het beste was er wel van af.”

“Ik heb mij wel geamuseerd”, kan Van der Poel lachen na afloop. “Dit is de beste manier om mij klaar te stomen voor wat nog komt. Ik had het naar mijn zin. De aanval was een ingeving van het moment. Ik kreeg Narvaez mee, die enorm sterk reed. Ik heb ook veel aan hem gehad, maar had gehoopt dat na de Oude Kwaremont een sterke groep favorieten kwam. Maar dat gebeurde niet. Toen moest ik beslissen of ik wilde doorrijden of niet.”

‘Zeker geen slechte poging’

Ondanks een aanval van ruim tachtig kilometer zat MVDP niet stuk na de finish. “Dat valt goed mee, moet ik zeggen. De groep bleef goed draaien bij ons, vandaar dat ik niet voor de aanval heb gekozen. Ik had niet het gevoel dat ik alleen harder zou rijden. Uiteindelijk worden we met het zicht op de finish ingelopen”, vertelt hij. “Het was zeker geen slechte poging. Het verschil bleef heel lang twintig seconden, maar er zaten te veel koppeltjes bij. Dat heeft ons genekt.”

Volgende week rijdt Van der Poel de Strade Bianche, maar eerst start hij dinsdag nog in Le Samyn. Dat betekent dat hij drie koersdagen in de benen heeft. “Ik denk dat het voldoende is. Ik voel mij vrij goed en had vandaag een goed gevoel. Dat moet voldoende zijn. Ik merk dat ik heel anders in vorm ben dan vorig jaar. Ik heb gelijk de flow te pakken, maar podium zal zeker niet makkelijk worden in Strade”, zegt hij.