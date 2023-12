zondag 24 december 2023 om 09:44

Mathieu van der Poel schrijft Wout van Aert nog niet af: “Hij kan er opeens staan”

Video In de cross spreken we bij de mannen vaak over de ‘Grote Drie’, maar voorlopig hebben we te maken met een alleenheerser in het veld. Mathieu van der Poel wist zijn eerste drie crossen van het seizoen met speels gemak te winnen, maar de wereldkampioen rekent zich voor de komende veldritafspraken zeker nog niet rijk.

Christoph Roodhooft, teammanager van Alpecin-Deceuninck, kwam na de Wereldbeker in Antwerpen met een opvallende conclusie. “Dit is inderdaad de beste Mathieu die ik ooit in het veld heb bezig gezien”, vertelde hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Op dit moment van het seizoen – we zijn nog altijd maar voor Nieuwjaar – hebben we nog nooit een betere Mathieu van der Poel gezien. Hij steekt heel duidelijk boven de rest van het deelnemersveld uit.”

Dat Van der Poel momenteel hors categorie is in het veld, staat buiten kijf, maar de 28-jarige Nederlander blijft op zijn hoede voor de concurrentie en dan met name voor zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. “Pas op, een week kan veel verschil maken. Wout is ook nog op zoek naar zijn beste crossvorm, maar die kan er volgende week ook ineens zijn. We weten allemaal tot wat hij in staat is”, liet hij na de cross in Antwerpen weten aan onder meer WielerFlits.

“Of ik me onklopbaar voel? Nee, zeker niet. Ik kan ook zeker nog een cross verliezen. Het zijn nu allemaal snelle crossen die me goed liggen, maar ik hoop ook dat we nog een paar moddercrossen krijgen.”

Van der Poel wordt op zijn wenken bediend, aangezien de veldrijders zich dinsdag op tweede kerstdag mogen opmaken voor de zware Wereldbeker-klimcross in Gavere, een echte klassieker op de veldritkalender.