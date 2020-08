Mathieu van der Poel rijdt toch EK in Plouay

“De lat mag ook hoog” Ook de hitte heeft daar een rol gespeeld, vindt hij. “De ene renner kan daar beter mee om dan de andere. Al wil ik dat niet als excuus inroepen. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik zelf niet honderd procent tevreden ben. Vooral na Sanremo was ik teleurgesteld. Ik maak daar fouten die ik niet mag maken. Toen Alaphilippe en Van Aert aanzetten, zat ik niet gelijk op hun wiel. Dat was een eerste fout. Ik zeg niet dat ik hun wiel had kunnen houden, maar het gat dichtrijden op die twee? Daar was helemaal geen beginnen aan. Die fouten maak je natuurlijk omdat je net niet goed genoeg bent. Dat besef ik heel goed.”

“Het lijkt misschien veel erger, vooral door die grote achterstand in de Strade. Maar ik blijf overtuigd dat daar die lekke band veel om zeep heeft geholpen. Je hoort mij niet beweren dat ik anders had meegedaan voor winst, maar ik had wel langer kunnen overleven. Het zou een heel ander beeld gegeven hebben.”

Op de vraag of we met zijn allen te hoge verwachtingen hadden van hem, antwoordt hij negatief. “Als er iemand­ veel van mij verwacht, ben ik het zelf wel. De lat mag hoog. Dat is ook waarom ik vandaag zelf niet al te vrolijk rondloop. Na de Strade en Milaan-San Remo was ik slechtgezind. Ik had tijd nodig om dat te verwerken.”

EK in Plouay

“En net omdat Van Aert er twee keer bovenuit stak, vallen mijn mindere prestaties nog meer op. We worden al ons hele leven tegen mekaar uitgespeeld. Nu, chapeau voor wat Wout doet. Ik wist dat dit in hem zat, maar ditmaal heb ik er toch van opgekeken. Hij haalt een hoger niveau dan ik verwacht had, terwijl hij van zo ver is moeten terugkomen. Dan ben je uitzonderlijk goed.”

In het interview bevestigde Van der Poel ook dat hij op 26 augustus deelneemt aan het Europees kampioenschap in Plouay. De rest van de Nederlandse selectie is nog niet bekend. Van der Poel en co. zullen het daar in Bretagne in elk geval moeten opnemen tegen een stevig Belgisch blok, met Van Avermaet, Stuyven, Naesen en Vanmarcke als speerpunten. Van der Poel zal een paar dagen eerder overigens ook van start gaan op het NK.