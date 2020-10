Mathieu van der Poel: “Rare reactie om zeggen dat ik Van Aert wil doen verliezen” zondag 11 oktober 2020 om 17:02

Mathieu van der Poel heeft na afloop van Gent-Wevelgem gereageerd op de uitspraak van Wout van Aert, die het gevoel had dat de Nederlands kampioen hem vooral wilde laten verliezen. Van der Poel zou volgens zijn concurrent niet voor de zege rijden. “Ik vind dat een beetje een rare reactie”, aldus Van der Poel tegen Sporza.

“Voor mij is Wout een van de beste renners van de kopgroep. En als hij gaat, moet ik reageren natuurlijk”, stelt Van der Poel. “Als ik dat niet doe, zijn ze weg. Ik vind het laag om te zeggen dat ik rij om hem te doen verliezen, terwijl ik altijd koers om te winnen.”

“We waren wel aan elkaar gewaagd op de klimmetjes”, blikt de kopman van Alpecin-Fenix terug. “Nadien gaf Wout mij een betere indruk, bij mij was het beste er namelijk wel af. Maar als hij alleen wegrijdt, moet iemand hem halen. Anders is hij vertrokken en dan win ik ook niet… Dan rij ik nog wel om te winnen. Ik heb er altijd in geloofd, maar de laatste keer dat een groepje van drie of vier wegreed, zat ik echt op het tandvlees.”

Van der Poel begrijpt de reactie van Van Aert. “Ik neem hem dat niet kwalijk. Ik snap het ook wel, want ik ben hem ook gaan halen. Maar ik wil die wedstrijd ook winnen. Ik weet dat hij een van de besten ter wereld is. Als ik hem niet haal, ga ik die wedstrijd niet winnen. Dat is koers. We zijn wel aan elkaar gewaagd. Ik ben ook niet kwaad, maar ik wil ook mijn kant vertellen. We hebben allebei gereden om deze koers te winnen”, vindt de Nederlander.

‘Door val Vermeersch moest ik zelf situaties rechtzetten’

Een van de redenen dat Van der Poel zelf aanvallen moest counteren, was omdat zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch letterlijk wegviel uit de kopgroep. “Dat was zeer jammer”, zegt de kopman. “Gianni had een heel goede dag. En als hij eens mee kan springen met een groepje, dan zit ik meer op mijn gemak. Nu moest ik in de finale twee keer een situatie rechtzetten. Het beste was er bij mij ook af in de finale en in de sprint zat er ook niet meer op.”

Volgende week krijgt Van der Poel een nieuwe kans, en ook direct de laatste kans van het jaar. Dan is namelijk de Ronde van Vlaanderen. “Het is een heel moeilijke wedstrijd om te winnen”, weet hij. “Op de passages over de Kemmelberg was ik in orde, dus dat heeft mij wel vertrouwen gegeven.”