Christoph Roodhooft niet verbaasd over tijdrit van Mathieu van der Poel

Interview

Mathieu van der Poel verbaasde in de Tour met een indrukwekkende prestatie in de tijdrit. Christoph Roodhooft is, samen met broer Philip en performance manager Kristof De Kegel, de architect van Alpecin-Fenix. Roodhooft is niet meteen verbaasd over Van der Poels prestatie. “Het team heeft ook een tandje bijgestoken, maar het is vooral Mathieu die in topvorm is.”

Mathieu van der Poel heeft ons verbaasd. Hoe verrast zijn jullie?

“Op zich had ik er vooraf wel vertrouwen in. De eerste dagen vond ik Wout van Aert en Julian Alaphilippe goed, maar niet indrukwekkend, terwijl ik Mathieu – ook al ging hij de eerste dag de mist in – heel goed vond. Op dit moment is hij de beste van die drie.”

“Dan heb je uiteraard Pogaçar en Rogliç, maar Rogliç is herstellende na zijn zware val. De voorsprong op Pogaçar verdedigen, vond ik in vooraf al een haalbare opdracht.”

Hoe hard hebben jullie hier als ploeg naartoe gewerkt?

“Vooraf niet. Ik moet toegeven dat we daar nog onvoldoende mee bezig zijn. En dan kom je in een situatie als vandaag en ben je gefrustreerd. Ons aëro-verhaal bijvoorbeeld, dat staat allesbehalve op punt. Al hebben we in allerijl nog een aantal verbeteringen aangebracht, waarmee we getracht hebben het verschil met de specialisten te beperken. In combinatie met zijn goede benen zijn we daar in geslaagd.”

Over welke aanpassingen hebben we het dan?

“Andere wielen. De positie van het stuur. Een paar andere kleine dingen. Op zich niets spectaculair, maar het gaf Mathieu wel vertrouwen. Daarnaast heb ik het parcours twee keer grondig verkend, terwijl onze performance staff enthousiast was om op wetenschappelijk vlak nog een paar dingen te perfectioneren.”

We hebben begrepen dat hij met een gepersonaliseerd stuur reed…

“Dat klopt niet, het is een normaal fabrieksstuur. Zoals ik al zei, niets spectaculair.”

Een gemotiveerde Mathieu van der Poel en goede benen deden de rest?

“En het parcours was op zijn maat. Zowel het profiel als de techniciteit. Mathieu heeft een verbluffende bochtentechniek en daar heeft hij vandaag zeker zijn voordeel uit gehaald. Voorts niet te veel rechte stukken. Laat ons zeggen dat hij zijn skills optimaal heeft benut.”

Hij reed met oortjes vandaag. Dat is in een tijdrit niet altijd het geval…

“Meestal is een tijdrit voor Mathieu iets minder belangrijk. Dan halen we graag de druk weg en moet al die tralala niet. Vandaag deed het er uiteraard wel toe en ook Mathieu besefte heel goed het belang. Hij wilde het goed doen en vroeg zelf om nu wel mét oortjes te fietsen. Op die manier konden we hem vanuit de wagen af en toe bijsturen. En dat was nodig: omdat hij niet traint op de tijdritfiets, beschikt hij niet over automatismen.”

Wat is onderweg allemaal verteld?

“We zijn de hele tijdrit blijven hameren op de houding van het lichaam en het hoofd. En we gaven de relevante tijdsverschillen door. Dat hij bij het eerste tussenpunt bijvoorbeeld máár zeven seconden verliest op Pogaçar, dat moét je hem meegeven. Zoiets geeft vleugels. Motiveren en ondersteunen, dus.”

Kan hij ook in deze discipline wereldtop worden?

“Zijn aërodynamica (CdA-waarden) kan uiteraard beter, maar daar kan aan gewerkt worden. Hij heeft uiteraard wel zijn postuur. Maar als hij daar écht gaat aan werken en op trainen, dan kan het nog een stuk efficiënter, denk ik. Maar wat is voor jou wereldtop? Hij was vandaag vijfde.”

Ik stel de vraag anders: kan Van der Poel ooit wereldkampioen tijdrijden worden?

“Dat is een ander verhaal. Hier zijn we vijf dagen ver. Er zijn renners gevallen, iedereen heeft zijn besognes. Bij sommigen vlakken een aantal dingen af. Maar een WK is één dag en daar kan nog specifieker naar toegewerkt worden, waardoor de échte specialisten altijd in het voordeel zijn. Dat lijkt mij sowieso niet evident.”

Teug naar de Tour. Hoe lang kan het geel nog in zijn bezit blijven?

“Het blijft een doel om die leidersplaats zo lang mogelijk te verdedigen. Hoe lang? Tot we in de bergen komen, vermoed ik. Moeilijk in te schatten.”