donderdag 14 september 2023 om 08:58

Mathieu van der Poel overweegt wegseizoen eerder te beëindigen

Mathieu van der Poel denkt eraan om zijn wegseizoen eerder te beëindigen. Dat heeft de wereldkampioen laten weten na zijn vierde plaats in de Grand Prix de Wallonie. “Gewoon rondrijden om rond te rijden heeft ook niet veel nut”, geeft hij aan tegenover Het Nieuwsblad.

De renner van Alpecin-Deceuninck heeft voor de komende weken (voorlopig) nog drie wegwedstrijden en het Olympische testevent op de mountainbike op zijn programma staan. Van der Poel weet alleen niet of hij ook daadwerkelijk aan de start zal verschijnen van de SUPER 8 Classic (16 september), het Circuit-Franco Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

“Ik weet niet of ik die nog ga halen. Op zich vind ik Parijs-Tours een van de mooiere wedstrijden van het seizoen, daarom wilde ik de koers ook rijden. Maar als het niet betert, weet ik het niet. Gewoon rondrijden om rond te rijden, heeft ook niet veel nut. Misschien is het dan wel beter om te rusten en me voor te bereiden op het crossseizoen. Een langere periode zonder koers zal mij deugd doen.”

Van der Poel voelt op training en in wedstrijden dat het niet meer zo soepel loopt. “Och, ik had sowieso niet meer verwacht om nog in topvorm te geraken. Vergeet niet dat het WK mountainbike normaal mijn laatste wedstrijd van het seizoen zou worden. Alles wat ik sindsdien heb gereden, pak ik er gewoon nog bij. Maar ik merk zelf dat ik zowel fysiek als mentaal mijn topvorm niet meer zal halen.”

Olympisch testevent

Van der Poel zal de komende weken één wedstrijd sowieso nog betwisten. “Het Olympische testevent op de mountainbike wil ik zeker nog doen. Gewoon om het gevoel op die fiets nog eens te hebben en omdat ik richting de Olympische Spelen absoluut het parcours wil kennen. Daarom ben ik ook hier (doelt op de GP de Wallonie, red.) blijven koersen de hele dag. Ik hoop dat ik nog iets beter kan worden. Maar dat ik er mijn beste vorm niet ga halen, weet ik nu al.”