Mathieu van der Poel over Zwift-races: “Stressvoller dan een gewone wedstrijd” woensdag 6 mei 2020 om 08:21

Mathieu van der Poel is momenteel een van de grote blikvangers in de nieuwe online rittenkoers Zwift Tour for All, maar de renner van Alpecin-Fenix is nog niet zo vertrouwd met virtuele koersen als met koersen op de weg.

“Ik heb nog niet heel veel vertrouwen in Zwift-races”, zei hij met een lach voorafgaande aan de tweede rit van de virtuele rittenkoers bij Eurosport. “Het is zó moeilijk om een wedstrijd te winnen. Het is stressvoller voor mij dan een gewone wedstrijd op de weg”

“De piek in mijn hartslag is enorm hoog. Ik geef echt alles, maar het blijft heel moeilijk om te winnen. De koers van gisteren (rit 1 Tour for All, red.) was een heel mooie voor mij. Als derde eindigen is een al een grote prestatie voor mij als je het vergelijkt met mijn eerdere Zwift-wedstrijden.” De eerste etappe in Zwift Tour for All werd gisteren gewonnen door Freddy Ovett van Israel Start-Up Nation.

Snack

Hoewel Van der Poel momenteel alleen virtueel wedstrijden kan rijden, blijft hij gemotiveerd om te trainen en leven als wielerprof. “Mijn motivatie is denk ik nog steeds erg goed. Hier in België mogen we nog steeds buiten fietsen en we hebben mooi weer gehad. Dus ik heb mijn basistraining gedaan. Maar je bent natuurlijk niet zo gemotiveerd als anders. Je pakt nu makkelijker een snack zonder je er slecht bij te voelen.”

Gisteren werd Van der Poel opnieuw derde, na Michael Gogl en Greg Van Avermaet. Voor VdP was het meteen zijn laatste deelname in deze Zwift Tour for All.