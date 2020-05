Michael Gogl sprint naar virtuele zege in Tour for All, Van der Poel opnieuw derde dinsdag 5 mei 2020 om 15:46

De zege in de tweede etappe van de Zwift Tour for All is gewonnen door Michael Gogl. De Oostenrijker van NTT was in de virtuele wedstrijd over 46,2 kilometer sneller in de eindsprint dan Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel.

In de finale van de wedstrijd op de Richmond course ontstond er een kopgroep van tien renners met niet de minste namen. Onder andere Nick Schultz, Michael Valgren, Van der Poel en Van Avermaet maakten deel uit van deze groep.

Met nog vijf kilometer te gaan demarreerde Valgren. Hij wist dankzij een stevig tempo aan 5,5 watt per kilo lichaamsgewicht een voorsprong van vijftien seconden bijeen te rijden.

Maar in de laatste kilometer moest hij zijn inspanning bekopen. In de licht hellende laatste meters was hij niet opgewassen tegen de explosieve eindsprints van Gogl, Van Avermaet en Van der Poel, die mede dankzij het slim inzetten van powerups meer dan tien watt per kilo vermogen wisten te leveren.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 2: Richmond course (46,2 km.)

1. Michael Gogl (NTT Pro Cycling) in 1u02m39s

2. Greg Van Avermaet (CCC) +1s

3. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) +2s

4. Nicholas Schultz (Mitchelton-Scott) +4s

5. Michael Valgren (NTT Pro Cycling) +14s

6. Nickolas Zukowsky (Rally) z.t.

7. Lawson Craddock (EF Pro Cycling) +37s

8. Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) +59s

9. James Whelan (EF Pro Cycling) +1m05s

10. Luke Durbridge (Mitchelton-Scott) +1m13s