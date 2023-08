Mathieu van der Poel over WK mountainbike: “Eerlijk, ik heb nul verwachtingen”

Mathieu van der Poel heeft geen verwachtingen voor het WK mountainbike aanstaande zaterdag. In een interview met Zwift vertelt de kersverse wereldkampioen dat hij – hoe goed of slecht zijn resultaat zal zijn – na afloop tevreden zal zijn. “Ik wil het gewoon proberen.”

“Om eerlijk te zijn heb ik nul tot geen verwachtingen voor het WK mountainbike. Een tijd geleden, in La Plagne, heb ik besloten om het te proberen, maar in hoofd telde alleen de wegwedstrijd. Ik ben nooit echt bezig geweest met het mountainbiken”, vertelt Van der Poel. “Ik zal zien hoe het gaat en als het goed gaat is het leuk. Als het niet goed gaat is het niet eens een teleurstelling, want ik heb geen hoge verwachtingen.”

Voor Van der Poel is het overigens lang geleden sinds hij nog eens op de mountainbike zat. “Dat ik me zou kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen is de belangrijkste reden waarom we besloten hebben om het te proberen. Ik was hier toch nog na de wegrit en een extra week in Schotland in dit weer is zeker geen straf.”

