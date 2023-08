Hoe Mathieu van der Poel zich op WK mountainbike moet kwalificeren voor Olympische Spelen 2024

Special

Kersvers wereldkampioen op de weg Mathieu van der Poel doet er zaterdag nog een tweede wereldkampioenschap bij op het Super WK 2023 in Glasgow. Op de mountainbike probeert hij zich dan te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar. Het WK Short Track van donderdag – waaraan de Nederlander niet deelneemt – heeft daarop geen invloed. In dit artikel legt WielerFlits uit waarop hij moet letten.

In het kort:

Via de reguliere plaatsing is de kans op een olympisch ticket voor Nederland nihil, omdat Mathieu van der Poel en Milan Vader de afgelopen jaren geen UCI-punten hebben gescoord.

Er is een escape route voor Nederland, tijdens dit WK. Daar zet bondscoach Gerben de Knegt op in om een ticket te verdienen voor Parijs.

voor Nederland, tijdens dit WK. Daar zet bondscoach Gerben de Knegt op in om een ticket te verdienen voor Parijs. Een goede uitslag van Van der Poel op het WK is nodig. Daarbij mag hij achter renners eindigen uit landen die al geplaatst zijn.

Op het WK is het vooral zaak voor Van der Poel om Israël, Letland, Australië, Argentinië en Puerto Rico achter zich te houden.

Reguliere route vrijwel onmogelijk, WK is escape route

Via de olympische kwalificatieranking plaatsen op 26 mei 2024 negentien landen zich voor de Olympische Spelen. De eerste acht mogen ieder het maximale aantal van twee atleten afvaardigen, de overige elf landen mogen één mountainbiker afvaardigen.

Nederland staat op dit moment op een 28ste plaats met 1.508 punten. Daarmee staan ze ruim duizend punten achter Tsjechië, dat nu met 2.520 punten op plek negentien staat. Op het WK van komende zaterdag zijn echter nog twee tickets te behalen voor landen die zich straks in mei niet geplaatst hebben.

De UCI kijkt na 26 mei 2024 welke negentien landen vanuit de UCI Olympic Qualification Ranking een ticket verdiend hebben voor de Spelen. Daarbovenop krijgt ook het eerste land in de uitslag van de continentale kampioenschappen van Afrika, Amerika en Azië dat niet bij die negentien landen staat, ook een ticket voor Parijs.

Die 22 nationaliteiten streept de UCI met terugwerkende kracht weg van het WK 2023. De eerste twee nationaliteiten die dan over blijven, krijgen óók een olympisch ticket. Van der Poel kan Nederland dus via deze achterdeur zelf startrecht bezorgen.

Lees ook: Mathieu van der Poel slaat Short Track MTB toch over: “Best wat last van de valpartij”

Hoe een land zich plaatst voor de Olympische Spelen De olympische kwalificatie periode loopt van 7 mei 2022 tot en met 26 mei 2024. Na die datum verdeelt de UCI in totaal 36 olympische tickets. Een land mag maximaal twee atleten afvaardigen. Die verdeling en de volgorde qua plaatsing ziet er als volgt uit: Twee tickets per land die op de UCI Olympic Qualification Ranking op de plekken 1 tot en met 8 eindigen:

16 tickets in totaal

Eén ticket per land die op de UCI Olympic Qualification Ranking op de plekken 9 tot en met 19 eindigen:

11 tickets in totaal

Eén ticket voor het eerste land dat op het continentale kampioenschap van Afrika, Amerika en Azië 2023 eindigt en zich niet via de UCI Olympic Qualification Ranking heeft geplaatst:

3 tickets in totaal ( één ticket per continent ) *

( ) * Eén ticket voor de eerste twee landen die op het WK 2023 voor elite mannen eindigen en zich niet via de UCI Olympic Qualification Ranking OF de continentale kampioenschappen hebben geplaatst:

2 tickets in totaal

de continentale kampioenschappen hebben geplaatst: Eén ticket voor de eerste twee landen die op het WK 2023 voor U23 mannen eindigen en zich niet via de UCI Olympic Qualification Ranking OF de continentale kampioenschappen OF het WK 2023 voor elite mannen hebben geplaatst:

2 tickets in totaal



de continentale kampioenschappen het WK 2023 voor elite mannen hebben geplaatst: Eén ticket voor het organiserende land:

1 ticket in totaal **

** Eén ticket op basis van een versality place:

1 ticket in totaal ***

*** In totaal: 36 tickets * Het Afrikaans kampioenschap 2023 is al geweest en op basis daarvan heeft Namibië zich nog geplaatst. Zuid-Afrika eindigde boven Namibië, maar dat land (negende) plaatst zich op dit moment via de UCI Olympic Qualification Ranking. Het Amerikaanse kampioenschap 2023 is ook al geweest. Dat werd gewonnen door José Gerardo Ulloa, waarmee zijn land Mexico zich geplaatst heeft. Op de UCI Olympic Qualification Ranking staat Mexico op dit moment 26ste, op een kleine 900 punten van nummer negentien Tsjechië. Het Aziatisch kampioenschap 2023 is van 26 tot en met 28 oktober. Via de het EK en Oceanische kampioenschappen is het niet mogelijk om een olympisch ticket te bemachtigen, tenzij een continent afwezig is bij de eerste negentien landen op de UCI Olympic Qualification Ranking. Voor beide continenten is dat nu niet het geval: Europa is alom vertegenwoordigd, terwijl Nieuw-Zeeland die uitzondering opheft voor Oceanië. ** Het organiserende land is Frankrijk, dat op dit moment al het maximale aantal van twee atleten mag afleveren. Eindigen de Fransen bij de eerste acht op de UCI Olympic Qualification Ranking, dan schuift dit ticket door naar het eerst volgende land op die ranking dat nog niet is geplaatst. Op dit moment zou dat nummer twintig Israël zijn. *** Voor een versality place komen landen in aanmerking die anders nooit dichtbij een deelname van de Olympische Spelen komen. Denk hierbij aan kleine naties of ontwikkelingslanden. UCI Olympic Qualification Ranking per 8 augustus 2023

Op deze gevaarlijke namen moet Van der Poel letten

De opdracht voor MVDP is lastig. De startvolgorde op het WK is op basis van de individuele UCI ranking van 8 augustus. Van der Poel reed geen MTB-wedstrijden het laatste jaar en staat daarom niet op de UCI ranking. De Nederlander start dus op een van de laatste startrijen.

In theorie zou Van der Poel aan een 23ste plek genoeg kunnen hebben, als de 22 renners voor hem allemaal de nationaliteit hebben van een geplaatst land. In de praktijk kan een lagere uitslag ook genoeg zijn, want in de top-50 van de UCI staan slechts 21 nationaliteiten, waarvan 18 op dit moment geplaatst zijn.

Van der Poel moet daarom een aantal mannen van direct concurrerende landen achter zich laten. Martins Blums staat twaalfde op de individuele UCI ranking en mag namens Letland op de tweede rij (elke startrij bestaat uit acht renners) starten. Hij is de gevaarlijkste tegenstander voor Van der Poel.

Ook Gil Ly Gonen uit Israël is niet te onderschatten, al is op basis van het doorgeschoven gastland-ticket Israël op dit moment óók geplaatst. Toch sluit MVDP dat risico beter uit. Verder moet hij vooral Sam Fox (Australië), Joel Fernando Contreras (Argentinë) en Georwill Pérez (Puerto Rico) zien in te halen en achter zich te houden. In de voorbeschouwing delen we vrijdag alle namen.

De klus voor Mathieu van der Poel is dus een moeilijke, maar zeker niet onmogelijk. Wie de optelsom goed maakt: als hij bij de eerste twee weet te eindigen, is Nederland sowieso geplaatst. Hoe dan ook: hoe hoger zijn uitslag, hoe groter de kans dat MVDP zich plaats voor de Spelen.