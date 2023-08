Mathieu van der Poel slaat Short Track MTB toch over: “Best wat last van de valpartij”

Omdat de kwalificaties voor het WK Short Track op de mountainbike dinsdag niet doorgingen, ging Mathieu van der Poel donderdag normaal gesproken van start in de finale van het sprintonderdeel. Een dag van tevoren heeft de kersverse wereldkampioen op de weg toch aangegeven niet te starten, omdat hij te veel last heeft van zijn val in de wegrit.

“Ik heb nog best wel wat last gehad van die valpartij. Door de adrenaline heb ik het tijdens de wedstrijd niet gevoeld maar na de finish merkte ik meteen dat ik me wel zeer had gedaan”, vertelde Van der Poel woensdag aan het AD. Wielerbond KNWU had hem wel op de startlijst gezet, voor het geval de schade toch mee bleek te vallen en hij wel wilde starten in de Short Track-race.

Dinsdag, twee dagen na zijn triomftocht in hartje Glasgow, ging hij het parcours al verkennen in Glentress Forest. “Ik rij hier nu twee, drie rondjes iedere dag om aan het parcours te wennen. Het doel van zaterdag zal al lastig genoeg zijn”, aldus de Nederlandse kopman.

Nu focust hij zich op zaterdag. Bij winst op het MTB-onderdeel Cross Country van zaterdag voltooit Van der Poel een unieke trilogie, door in een jaar wereldkampioen veldrijden, op de weg en in het mountainbike te worden. Een goede uitslag op het WK in Glasgow kan hem ook een ticket opleveren voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs.

