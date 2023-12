woensdag 6 december 2023 om 17:07

Mathieu van der Poel over WK-dreigement UCI: “Ze hebben het zelf een beetje in de hand gewerkt”

Wie geen of weinig crossen in de Wereldbeker rijdt, wordt uitgesloten van het WK veldrijden. Dat dreigement uitte UCI-voorzitter David Lappartient vorige maand plotseling. Hij wil dat alle veldrittoppers van start gaan in de Wereldbeker en niet ‘zomaar’ overslaan. Mathieu van der Poel is het niet eens met Lappartient, maar begrijpt hem wel.

De wereldkampioen op de weg en in het veld wil zich in gesprek met Sporza eerst niet wagen aan uitspraken over de UCI-dreigementen, maar doet het dan toch. “Iedereen mag het WK rijden, ook al rijd je nul crossen. Dat is je goed recht. Je hoeft geen crossen te rijden om dat te doen”, vindt Van der Poel.

“Ik snap dat het voor hen niet zo leuk is, maar ze hebben het zelf een beetje in de hand gewerkt”, doelt de kopman van Alpecin-Deceuninck op een bomvolle crosskalender, met van half oktober tot eind januari bijna wekelijks een manche in de Wereldbeker. Daarbij zitten ook nog diverse lange verplaatsingen. “Ik maak me er zelf niet echt druk in”, vindt Van der Poel.

‘WK vervroegen is niet de juiste insteek’

Een aanpassing van de veldritkalender om de grote wegrenners vaker aan te start te krijgen, moet niet voor MVDP. “Cross is een aparte discipline. Wij moeten ons aanpassen aan de kalender als we willen crossen, niet omgekeerd. Van mij mag de huidige kalender blijven bestaan, ik heb er geen probleem mee.” En het WK vervroegen? “Dat is niet de juiste insteek.”

In de veldritwereld is het de afgelopen weken meer gegaan over de uitspraken van Lappartient. De reacties gaan van “Er moet een open discussie komen” tot “Ik denk dat ze aan het panikeren zijn bij de UCI. Dan zouden Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock opeens geen WK meer mogen rijden? En Fem van Empel ook niet? Dat slaat natuurlijk nergens op.”