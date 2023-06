Mathieu van der Poel over NK: “Geen geheim dat ik voor het rood-wit-blauw ga”

Mathieu van der Poel gaat zondag in Sittard-Geleen proberen om zijn derde Nederlandse titel op de weg bij te schrijven op zijn palmares. De 28-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck heeft broer David, Ramon Sinkeldam en Oscar Riesebeek in steun. Ondanks dat het parcours hem ligt, zal het geen walk in the park zijn voor MVDP. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Het NK is een moeilijke koers om te winnen”, zegt Van der Poel. “Er zijn ploegen die heel veel renners aan de start hebben. In je eentje is het dan heel moeilijk om tegen hen te koersen. Maar we gaan het wel proberen en we bekijken wat zondag ons brengt. Natuurlijk ga ik proberen om te winnen, maar volgens mij is dat geen geheim.” Voor Van der Poel is het NK op de weg zijn laatste koersprikkel voor de Tour de France. Vorige week won hij nog de Baloise Belgium Tour.

Lees ook: Voorbeschouwing: NK wielrennen voor mannen 2023 – De derde voor Van der Poel?