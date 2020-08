Mathieu van der Poel over lekke band: “Ik ben daar een goed resultaat verloren” zaterdag 1 augustus 2020 om 22:18

Een lekke band op de zandstrook voor de Monte Sante Marie kostte Mathieu van der Poel een goed resultaat in de Strade Bianche. “Ik ben daar een goed resultaat verloren”, spreekt de Nederlander, die uiteindelijk vijftiende werd.

“Ik moest heel diep gaan om na die lekke band terug te komen met Alaphilippe en ook een aantal andere renners”, gaat hij verder. “Iedereen met wie ik terugkwam moest daarna ook lossen op de Monte Sante Marie. Ik ben over de limiet gegaan en daarna was het gewoon klaar.”

“De inspanning die ik heb geleverd voor de Monte Sante Marie had ik nodig op de Sante Marie. Ik ben best wel teleurgesteld. Op het moment dat ik een lekke band had, voelde ik me best goed. Je hebt geen slechte dag als je het gat kunt dichten.”

Duidelijke taal dus van MVDP, die nog wel de wedstrijd uitreed. “Ik denk niet dat het resultaat de race die ik heb gereden weerspiegelt. Het was mentaal heel moeilijk om de wedstrijd uit te rijden. Maar uiteindelijk was het een heel mooie ervaring.”

De komende week staan er met Milaan-Turijn en Milaan-San Remo nog twee wedstrijden op de agenda van Van der Poel. “Ik ben blij dat we kunnen koersen in veilige omstandigheden”, eindigt hij. “Als ik woensdag in Milaan-Turijn een goed resultaat heb, dan heb ik ook meteen een goed gevoel voor Milaan-San Remo.”