Mathieu van der Poel over declassering: “Ik vind niet dat ik veel fout doe”

Mathieu van der Poel wist dinsdag in de vierde etappe van de Tour de France zijn ploeggenoot Jasper Philipsen met een ferme lead-out opnieuw naar de zege te piloteren, maar de wedstrijdjury besloot de Nederlander na afloop te bestraffen wegens een ongeoorloofde duw aan Biniam Girmay. “Zelf vind ik niet dat ik veel fout doe”, is Van der Poel van mening.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van der Poel werd na de rit geïnterviewd door wielerjournalist Maarten Vangramberen voor de populaire wielertalkshow Vive le Vélo. Het ging al snel over de hectische finale op het racecircuit van Nogaro en de eindsprint. Van der Poel wist met een ultieme manoeuvre en versnelling Philipsen nog perfect in stelling te brengen.

De Nederlander van Alpecin-Deceuninck gaf in de laatste honderden meters van de rit echter wel een duw aan Biniam Girmay om ruimte te maken voor zijn sprinter Philipsen. Van der Poel werd na afloop dan ook gedeclasseerd, teruggezet in de daguitslag en kreeg ook een boete van 500 Zwitserse Frank en dertien strafpunten in het puntenklassement.

Lees ook: Tour 2023: Mathieu van der Poel gedeclasseerd na duw

“Ik had het wel verwacht dat ze misschien iets zouden doen Al vond ik het zelf wel meevallen. Zelf vind ik niet dat ik veel fout doe. Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen”, geeft Van der Poel aan. “Ik vond het zelf wel meevallen. Meteen na de finish heb ik met Bini gesproken en hij dacht er hetzelfde over. Hij vond niet dat er iets ergs gebeurd was. En als je de laatste drie kilometer onder de loep neemt, moet je twintig renners declasseren.”

Gouden duo

Van der Poel werd na de vierde etappe dus gedeclasseerd, maar de stemming bij Alpecin-Deceuninck was na afloop alsnog opperbest. De ploeg heeft na vier dagen namelijk al twee ritzeges op zak, met dank aan het ‘gouden duo’ Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen. “We komen goed overeen. Ik kan het goed vinden met Jasper. Het klikt tussen ons en dan is het net iets leuker.”

“De kans op succes is ook groot. Als ik hem perfect loods, maakt hij het acht op de tien keer af. Het is ook uniek om een ploegmaat in het groen te hijsen. En Jasper heeft al veel werk voor mij opgeknapt, bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix. Het is geven en nemen. Dat doe ik met veel plezier.”