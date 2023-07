Tour 2023: Mathieu van der Poel gedeclasseerd na duw

Mathieu van der Poel is door de jury teruggezet in de uitslag na afloop van de vierde etappe in de Tour de France. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck gaf in de laatste honderden meters van de rit een duw aan Biniam Girmay om ruimte te maken voor Jasper Philipsen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van der Poel eindigde op de 16de plek in de daguitslag, maar wordt nu gedeclasseerd naar de laatste plek in de groep. Dat is op de 22ste plaats, vlak achter Sam Welsford. De Nederlander krijgt ook een boete van 500 Zwitserse Frank.

Overigens is Van der Poel niet de enige renner die is bestraft na zijn sprint: nummer drie Phil Bauhaus krijgt vijftig punten in het puntenklassement in mindering en dertig seconden aftrek in het algemeen klassement.

Así ha sido la bestialidad de Van der Poel para que Phillipsen volviese a ganar. 1- Entra el 12 en la última curva, con Phillipsen varios puestos atrás. 2- A falta de 300 metros ya ha conseguido ganar una buena posición y Phillipsen coger su rueda. Aparta a Girmay y lanza el… pic.twitter.com/H90i4Lv3DZ — Sergio Yustos Fernández (@sergioyustos_) July 4, 2023