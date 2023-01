Mathieu van der Poel op pad met oud-wereldkampioen Mario Cipollini

Video

In de aanloop naar de door hem gewonnen Wereldbeker in Benidorm heeft Mathieu van der Poel een stuk samen gefietst met oud-wereldkampioen Mario Cipollini. De voormalige Italiaanse topsprinter postte op Instagram een filmpje waarop hij met MVDP fietst en plaatste er als muziek het nummer ‘We are the Champions’ van Queen onder.

De inmiddels 55-jarige Cipollini kwam Van der Poel niet ver van Calpe aan de Costa Blanca tegen, waar Van der Poel eerst een trainingskamp met zijn team Alpecin-Deceuninck had en vervolgens zijn laatste voorbereidingen op de cross in Benidorm afwerkte.

De Italiaan heeft nog altijd een goede conditie en ziet er afgetraind uit. Om zijn status als wereldkampioen op de weg in 2002 in Zolder te onderstrepen rijdt hij nog altijd op een fiets met de regenboogkleuren. “Je vertrekt op je fiets en ontmoet Mathieu van der Poel. Hij is zich aan het opwarmen voor de Wereldbeker in Benidorm”, schrijft Cipollini onder zijn post.

Cipollini fietste een groot gedeelte van zijn carrière samen met Mathieu’s vader Adrie van der Poel. Beide renners kwamen uit voor het Mercatone Uno, maar reden niet samen in de brigade van Giuseppe Martinelli. Van der Poel reed er in 1993 met onder anderen de toen jonge talenten Michele Bartoli en Francesco Casagrande. Cipollini verdedigde in 1994 en 1995 de kleuren van deze ploeg.