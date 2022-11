Mathieu van der Poel onwennig in nat Hulst: “Ga sowieso domme foutjes maken”

De entree van Mathieu van der Poel in het veld gaat gepaard met natte omstandigheden. Zondagochtend verkende de Nederlander van Alpecin-Deceuninck al eens het parcours en daar gaf hij toch aan wat onwennig te zijn, zeker in de regen. “Voorlopig valt het mee, maar ik ga sowieso domme foutjes maken straks”, voorspelt hij in een interview vooraf.

“Het is voor mij de vierde keer op de crossfiets en de eerste keer weer in deze omstandigheden”, aldus Van der Poel, die dus zal moeten wennen aan de natte en gladde ondergrond. Dat hij foutjes gaat maken, dus. “Dat is altijd zo, maar ik kijk er nog wel hard naar uit. Het is de eerste keer hier in Hulst met deze omstandigheden. Dat is ook leuk, eens iets anders.”

Voor MVDP kan zijn crosswinter niet snel genoeg beginnen. “Ik heb een beetje competitie nodig. Het voelt alsof het heel lang geleden is, omdat ik vorig jaar zo goed als niet gecrost heb”, vertelt hij. Hij hoopt mee te doen voor de podiumplaatsen. “Ik denk dat ik goed genoeg ben om van voren mee te doen. Maar het is heel bepalend wat er bij de start gebeurt. Ik hoop het uur vol te maken aan mijn tempo, dan zie ik wel waar ik uitkom. Het zou mooi zijn mocht ik voorin terug te vinden zijn.”

Overigens is het trackrecord van Van der Poel goed als het gaat om het winnen van de eerste veldritten van het seizoen; van de voorbije elf winters wist hij negen keer meteen te winnen.