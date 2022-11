Al negen keer won Mathieu van der Poel zijn eerste veldrit van het seizoen

Het veldritseizoen van Mathieu van der Poel staat op het punt van beginnen. Zondag start de kopman van Alpecin-Deceuninck in de Wereldbeker Hulst aan zijn crosswinter 2022-2023. Dat MVDP een veelwinnaar is, weten we. En tijdens zijn eerste veldrit van het seizoen is het vaak meteen raak.

Sinds 2011 kwam Van der Poel elf seizoenen achter elkaar in actie in het veld, eerst nog als junior en daarna al snel bij de elites. Slechts twee keer wist de jongste zoon van oud-wereldkampioen Adrie van der Poel zijn eerste veldrit van de winter níét te winnen: in november 2015 werd hij derde in de Wereldbeker Koksijde en vorig jaar tweede in de Wereldbeker Dendermonde. Voor de rest was het alleen maar feest voor Van der Poel bij zijn ‘aftrap’ van de crosswinter.

In onderstaande statistiek valt ook gelijk zijn ontwikkeling tot wegrenner op, want te zien is dat hij steeds later in het seizoen begint met crossen. Dit jaar is dan weer een uitzondering op die regel; wil Van der Poel op het WK 2023 een goede startpositie hebben, dan zal hij de komende weken in de Wereldbekers veel punten moeten scoren. Mede daarom heeft hij veertien wedstrijden op zijn programma staan de komende maanden.

Uitslagen Mathieu van der Poel in zijn eerste veldrit van het seizoen

2011-2012: Veldrit Kalmthout (2 oktober 2011, junioren)

2012-2013: Veldrit Kalmthout (30 september 2012, junioren)

2013-2014: Bpost Bank Trofee Ronse (13 oktober 2013, beloften)

2014-2015: Superprestige Gieten (5 oktober 2014, elite)

2015-2016: Wereldbeker Koksijde (22 november 2015, elite)

2016-2017: Superprestige Gieten (2 oktober 2016, elite)

2017-2018: Cross Eeklo (10 september 2017, elite)

2018-2019: Brico Cross Meulebeke (6 oktober 2018, elite)

2019-2020: Superprestige Ruddervoorde (3 november 2019, elite)

2020-2021: X2O Badkamers Trofee Antwerpen (12 december 2020, elite)

2021-2022: Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021, elite)

2022-2023: ? Wereldbeker Hulst (27 november 2022, elite)